建造業議會支持《香港首個五年規劃》及《2026年施政報告》 延續在職培訓津貼計劃 以創科與人才推動北都發展

建造業議會（議會）支持政府《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026-2030）》（《香港第一個五年規劃》）及《2026年施政報告》所提出的多項措施，包括加快建設北部都會區、推動產業及人才發展等。相關發展策略將為建造業帶來龐大機遇，議會將繼續引領業界提升效率、質量及安全水平，發揮粵港澳大灣區及北部都會區的潛力，並積極推動安全智慧工地系統標籤計劃（4SLS）及人工智能（AI）等技術的實際應用，同時持續加強人才培訓，全面促進行業可持續發展。

北部都會區乃《香港第一個五年規劃》及《2026年施政報告》關鍵規劃方向，亦將為建造業帶來龐大人力需求及機遇。議會歡迎政府在北都構建首個「先進建造業產業園區」的建議，提出推動「組裝合成」建築法（MiC）、機電裝備合成法（MiMEP）相關生產、認證、研發及培訓，為香港整體建造業的產業化帶來機遇。議會於2025年起推出多項MiC及MiMEP大師級培訓課程，涵蓋項目經理、管工及工人等層面，累計培訓逾800人。議會將增設與維修、保養、改建、加建工程相關的MiMEP大師級培訓課程，並於「組裝合成」建築法資源中心增設互動示範及更新資料庫等。議會將持續加強相關培訓及推廣，務求助力業界邁向更高效、安全及可持續的發展，推動「組裝合成」產業化。

議會將與發展局合共撥出六億港元，在2027及2028年延續「建造業專業學位課程畢業生在職培訓津貼計劃」，總共提供10,000個在職培訓資助名額，藉此推動人才持續發展。而議會轄下的香港建造學院於2026至27至2027至28學年，繼續提供每年不少於12,000個技術工人培訓名額，以及約4,000個技術人員及專業人士的建造科技培訓名額。 議會亦會持續推動「一專多能」及技術提升，舉辦更具彈性的課程，便利不同家庭崗位人士及兼職工人，並將繼續與相關院校及業界緊密合作，加強培訓本地建造業技術人員及專業人士。為推展灣區標準及「一試多證」，議會持續參與粵港澳三地合作，協助制定大灣區技能標準，提升大灣區建造業培訓質素，同時提升香港建造業技術人員的專業水平，擴闊認受性。在推動「一試多證」方面，議會亦聯同發展局主動協調各方，目標於今年公布兩個技術工人工種及一個技術人員職位的技能水平灣區標準，提升整個大灣區的建造業培訓質素，培養人才，推進大灣區建造行業發展。

創新科技是推動建造業發展的重要引擎，亦是《香港第一個五年規劃》重要方針之一。議會將2026年定為人工智能年，多管齊下推動行業實踐AI+策略。其中，建造業創新及科技基金（CITF）已於今年5月擴大人工智能及機械人資助範圍，每間公司上限亦由750萬增至1,000萬港元，以加速行業數碼轉型。 為促進香港與中國內地及國際的交流合作，議會亦將在今年11月23至25日，舉辦雲集國際專家及參展商的建造創新博覽會，展示頂尖建造技術和解決方案。同時，議會持續舉辦大師級培訓課程及AI Salon，加強業界人士就人工智能及智能建造的知識及交流。議會亦已在今年6月將CIC AI助理（建造安全）整合至CIC APP，方便工友即時查閱及了解工地安全資訊。