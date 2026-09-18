deale Chef意美廚推出中秋限定優惠，精選廚具低至41折發售，優惠包括最新到貨的1.96公升18CM三層不銹鋼316雙面網紋易潔湯煲，優惠價$269 (原價$668)，採用醫療級316不銹鋼，更耐腐蝕、堅固耐用。推薦鋼化鑄鋁易潔系列，3.98公升24CM陶瓷易潔湯煲，優惠價$279 (原價$568)，以及30CM易潔炒鍋，優惠價$339 (原價$698)，採用優質易潔不黏塗層，抗刮耐磨，不黏底且易清洗。獨有熱能感應裝置，當鍋具加熱至最佳溫度時，熱能傳感器即轉為紅色，煮食過程更安全、溫度更容易掌控。中秋為家人炮製溫馨團圓飯，把握意美廚限時優惠，為廚房添置實用又高質的廚具！銷售點：各大百貨、ecLIVING簡簡單單及HKTVmall，優惠期至10月19日。優惠受條款約束。
立即購買：https://reurl.cc/qaY42R
意美廚中秋團圓煮意 低至41折!
deale Chef意美廚推出中秋限定優惠，精選廚具低至41折發售，優惠包括最新到貨的1.96公升18CM三層不銹鋼316雙面網紋易潔湯煲，優惠價$269 (原價$668)，採用醫療級316不銹鋼，更耐腐蝕、堅固耐用。推薦鋼化鑄鋁易潔系列，3.98公升24CM陶瓷易潔湯煲，優惠價$279 (原價$568)，以及30CM易潔炒鍋，優惠價$339 (原價$698)，採用優質易潔不黏塗層，抗刮耐磨，不黏底且易清洗。獨有熱能感應裝置，當鍋具加熱至最佳溫度時，熱能傳感器即轉為紅色，煮食過程更安全、溫度更容易掌控。中秋為家人炮製溫馨團圓飯，把握意美廚限時優惠，為廚房添置實用又高質的廚具！銷售點：各大百貨、ecLIVING簡簡單單及HKTVmall，優惠期至10月19日。優惠受條款約束。