中秋將至，位元堂首度聯乘恆香推出「中秋賞月養生禮盒」，以「雙百年，共傳承」為理念，將養生概念融入傳統月餅。禮盒內含迷你蛋黃白蓮蓉月餅、蟲草及靈芝蜂巢雞蛋卷，以及甘肅玫瑰花茶與寧夏杞子茶。月餅皮薄餡靚，傳承恆香製餅大師手藝；蛋卷分別加入蟲草或靈芝萃取，蛋香濃郁、口感酥脆；花茶則具舒壓安神或補益肝腎之效，品味與養生兼備。中秋優惠已進入倒數階段，兩盒只需$500（原價$308/盒），平均每盒$250，優惠尚餘幾天。香港製造，品質保證，現已於位元堂香港、澳門全線門市及官方網店有售。查詢可親臨各區位元堂門市或瀏覽官方網店。
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位元堂X恆香「中秋賞月養生禮盒」 優惠倒數
中秋將至，位元堂首度聯乘恆香推出「中秋賞月養生禮盒」，以「雙百年，共傳承」為理念，將養生概念融入傳統月餅。禮盒內含迷你蛋黃白蓮蓉月餅、蟲草及靈芝蜂巢雞蛋卷，以及甘肅玫瑰花茶與寧夏杞子茶。月餅皮薄餡靚，傳承恆香製餅大師手藝；蛋卷分別加入蟲草或靈芝萃取，蛋香濃郁、口感酥脆；花茶則具舒壓安神或補益肝腎之效，品味與養生兼備。中秋優惠已進入倒數階段，兩盒只需$500（原價$308/盒），平均每盒$250，優惠尚餘幾天。香港製造，品質保證，現已於位元堂香港、澳門全線門市及官方網店有售。查詢可親臨各區位元堂門市或瀏覽官方網店。