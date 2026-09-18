教界關注AI數據安全與私隱 專家論壇9.24理大西九校園登場

隨著生成式AI席捲學界，如何在推動教學創新的同時保障師生私隱，成為全港中小學及教育界管理層的核心課題。為協助學校應對數據安全挑戰，國際青少年創科教育協會（IYSEA）將於9月24日（星期四）舉辦「生成式AI時代之校園應用與數據安全」專題論壇，邀得前創科局副局長鍾偉強教授、中大理學院副院長魏濤教授及理大SPEED院長陳繼宇博士等星級嘉賓，深度剖析校園AI落地策略。

論壇聚焦Edge AI（邊緣人工智能）、Private AI及AI Agent等前沿技術，教界管理層可即場了解如何建構「離線/本地化校園 AI大腦」，確保敏感教學與學生資料「不出校門」，徹底化解私隱洩漏及數據安全等疑慮。現場更有落地式演示ASUS ASCENT GX10與Tallgeese AI軟件等真實應用個案，讓出席者直觀體驗零風險的校園AI運作模式。