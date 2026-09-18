「鳴芝聲劇團」將於2026年10月21日至25日假座沙田大會堂演奏廳呈獻五日六場精彩演出，由文武生蓋鳴暉聯同花旦梁心怡領銜演出，並夥拍陳鴻進、黎耀威、陳嘉鳴、呂洪廣等實力班底，為觀眾帶來多部經典戲寶，重現才子佳人的動人故事與梨園風華。今次公演多齣經典粵劇包括「天仙配」、「胭脂巷口故人來」、「唐明皇」、「花田八喜」、「蝶影紅梨記」及「再世紅梅記」。蓋鳴暉、梁心怡的合作象徵著粵劇傳承新篇章，前輩經驗與後輩朝氣相互輝映，延續「鳴芝聲」35年來的藝術使命。門票有限，歡迎訂購。 電話購票：3166 1288 網上購票：www.urbtix.hk
查詢：2522 1669（鳴芝聲劇團）
鳴芝聲劇團金秋沙田獻演 蓋鳴暉梁心怡續粵劇佳話
「鳴芝聲劇團」將於2026年10月21日至25日假座沙田大會堂演奏廳呈獻五日六場精彩演出，由文武生蓋鳴暉聯同花旦梁心怡領銜演出，並夥拍陳鴻進、黎耀威、陳嘉鳴、呂洪廣等實力班底，為觀眾帶來多部經典戲寶，重現才子佳人的動人故事與梨園風華。今次公演多齣經典粵劇包括「天仙配」、「胭脂巷口故人來」、「唐明皇」、「花田八喜」、「蝶影紅梨記」及「再世紅梅記」。蓋鳴暉、梁心怡的合作象徵著粵劇傳承新篇章，前輩經驗與後輩朝氣相互輝映，延續「鳴芝聲」35年來的藝術使命。門票有限，歡迎訂購。 電話購票：3166 1288 網上購票：www.urbtix.hk