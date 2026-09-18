資金與人才重返本港 龍頭券商憑藉穩健與高質感服務抓緊機遇

隨著環球經濟環境轉變與本港各項引進人才及資金措施漸見成效，最新統計數據顯示，香港正加速重奪全球跨境財富中心龍頭地位。耀才證券執行董事兼聯席行政總裁許繹彬表示，上半年來港上市的機構總集資額約2,102億港元，創下近五年同期新高；現貨市場日均成交額高達2,830億港元，亦算有交代。有此佳績，大有可能在美伊戰爭關係仍糾纏不清下，全球投資環境存在很多不確定，全球資本希望找一個避風港；而香港擁有獨特優惠，令中資及外資基金持續回流，帶動高級寫字樓租務及高端資產管理需求大幅回暖。資金與高端人才「雙回流」，為本港金融業注入了一股強勁復甦動力。

面對千載難逢的資產重組與配置機遇，市場焦點更看重金融機構的綜合實力、系統安全性、合規誠信以及服務的溫度與深度。作為深耕在香港超過三十載的龍頭上市券商，耀才證券一直深諳「穩健為本、顧客至上」的道理，在資本與人才湧現的新時代，展現出獨特競爭優勢。

對於新赴港資金及高淨值投資者而言，跨國資產配置往往面臨時差與跨市場對沖的需求。耀才憑藉遍佈全港18區的實體分行網絡，配合24小時全天候環球交易支援熱線，成功打通線上線下服務閉環，實現無間斷支援客戶。不論港股、美股、環球期貨或外匯對沖，投資者隨時隨地都能獲得專業團隊跟進，享受人性化且具質感的實體保障。