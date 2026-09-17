自由黨考察荔灣　邵家輝稱發展模式可供香港借鏡

自由黨早前到廣州荔灣進行三日考察，考察聚焦三大方向，包括城市更新與科創融合、傳統商貿轉型與現代服務業發展，以及非遺文化保育與商業化。率團的自由黨主席、立法會議員邵家輝表示，荔灣近年在舊區活化、產業導入及文化保育方面的做法，對香港有一定參考價值，當中將產業發展與商業布局結合的模式值得留意。 今次考察於9月6日至8日舉行，由自由黨與廣州荔灣海聯會合辦，由自由黨副主席、立法會議員李鎮強擔任執行統籌。考察團期間先後走訪1906科技園揚韜廣場、白鵝潭商務區、聚龍灣片區、廣州市增材製造產業園區及廣汽埃安等項目，了解當地的城市發展面貌、產業基礎及營商環境等方面，並與區內相關部門及企業代表交流，就荔港兩地的發展機遇進行討論。

邵家輝表示，這三天的沉浸式考察讓他對荔灣的發展潛力有了全新認識，從1906科技園的舊廠房活化，到白鵝潭商務區與聚龍灣太古里的高規格規劃，荔灣完美示範了如何將傳統底蘊轉化為現代經濟動能。香港目前正全力推動科創與城市更新，荔灣『產商一體化』的模式極具借鏡價值。 他續指，未來自由黨會持續推動荔港兩地交流機制常態化，扮演好橋樑角色，協助更多香港企業與青年將目光投向荔灣，共同打通資源流動，在大灣區建設中實現雙向賦能。