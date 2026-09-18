香港中樂團金禧第50樂季盛大啟航 「千簧一宇」開幕音樂會匯聚世界笙簧名家

香港中樂團正式踏入金禧第50樂季，以象徵盛大與光明的「奕」為藝術核心。作為金禧樂季的盛大啟航，樂團將於2026年9月19日（星期六）晚上8時及9月20日（星期日）下午3時，假香港文化中心音樂廳舉行第50樂季開幕音樂會「千簧一宇」。音樂會獲中國太平保險（香港）有限公司全力支持，為「國際笙簧節2026」的核心音樂會，亦是中華文化節2026節目及「亞藝無疆」藝術節2026節目之一。

世界笙簧名家雲集 展現笙簧樂器多元面貌

「千簧一宇」由香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌執棒，聯同多位來自世界各地的演奏家，呈現橫跨地域與文明的音樂對話。參與演出的陣容包括著名笙演奏家翁鎮發（笙）、吳巍（笙）、楊正平（蘆笙）、孫南塔猜（泰國排笙）、三浦禮美（日本笙）、Olena UUTAi（俄羅斯口簧琴）、鍾之岳（笙）、陳奕濰（笙）、魏慎甫（葫蘆笙）、「鳳簧爭鳴 笙韻新章」榮譽金獎得主耿森（笙）及劉暢（笙），以及陳子旭（葫蘆絲）和黃正彥（管風琴）。