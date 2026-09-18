香港中樂團金禧第50樂季盛大啟航 「千簧一宇」開幕音樂會匯聚世界笙簧名家

香港中樂團正式踏入金禧第50樂季，以象徵盛大與光明的「奕」為藝術核心。作為金禧樂季的盛大啟航，樂團將於2026年9月19日（星期六）晚上8時及9月20日（星期日）下午3時，假香港文化中心音樂廳舉行第50樂季開幕音樂會「千簧一宇」。音樂會獲中國太平保險（香港）有限公司全力支持，為「國際笙簧節2026」的核心音樂會，亦是中華文化節2026節目及「亞藝無疆」藝術節2026節目之一。
世界笙簧名家雲集 展現笙簧樂器多元面貌
「千簧一宇」由香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌執棒，聯同多位來自世界各地的演奏家，呈現橫跨地域與文明的音樂對話。參與演出的陣容包括著名笙演奏家翁鎮發（笙）、吳巍（笙）、楊正平（蘆笙）、孫南塔猜（泰國排笙）、三浦禮美（日本笙）、Olena UUTAi（俄羅斯口簧琴）、鍾之岳（笙）、陳奕濰（笙）、魏慎甫（葫蘆笙）、「鳳簧爭鳴 笙韻新章」榮譽金獎得主耿森（笙）及劉暢（笙），以及陳子旭（葫蘆絲）和黃正彥（管風琴）。
兩場演出均以周熙杰創作、世界首演的《太和承風》揭幕；蘆笙演奏家楊正平將演奏由香港中樂團委約魏冠華編曲、作香港首演的《鄉音戀歌》；笙演奏家吳巍則會演繹恩約特．施耐德作品《易經》（選段）。
由香港中樂團委約陳明志創作的《寰宇同息》，將由口簧琴演奏家歐琳娜Olena UUTAi、日本笙演奏家三浦禮美及泰國排笙演奏家孫南塔猜與樂團進行世界首演。壓軸之作為香港中樂團委約伍卓賢創作的《千簧和鳴》，此版本重新編曲，加入了葫蘆笙、蘆笙、葫蘆絲與芒筒等笙家族樂器共同演奏。
兩場呈獻多首獨家曲目
9月19日場次由著名笙演奏家翁鎮發演奏閻海登的代表作，由陳大偉配伴奏的《晉調》；以及「鳳簧爭鳴 笙韻新章」金獎優勝者耿森，將世界首演香港中樂團委約敖翔創作的《澄海行》中樂版。
9月20日場次則由香港中樂團笙首席陳奕濰與管風琴演奏家黃正彥，合奏享譽國際巡演的王乙聿作品《簧》；並由「鳳簧爭鳴 笙韻新章」金獎優勝者劉暢，世界首演香港中樂團委約劉睿昕創作的《剪綃零碎》中樂版。