Colt 歡迎北都推動香港人工智能與數碼基建發展願景

特區政府早前公布新一份施政報告，作為全球數碼基礎設施公司的Colt歡迎特區政府積極推動各項政策，加速將人工智能融入香港各行各業。隨着北部都會區崛起，並成為推動本港人工智能與數碼基建發展願景的新引擎，網絡成熟程度絕對不容忽視。

Colt Technology Services 香港區主管鄭炳權（Thomas）表示，當人工智能融入商界日常營運之際，香港企業必須重新審視網絡承載能力是否足夠支援需求。他認為特區政府加速推進「人工智能＋」（AI+）行動，推動人工智能應用深化至各行各業，進一步鞏固了政府透過 AI+ 倡議將人工智能發展為核心產業的承諾。對香港企業而言，「應否採用人工智能」已不再是重點議題。企業目前更應關注的關鍵在於，底層網絡架構能否在人工智能從試點階段逐漸成為日常營運核心時，有效承載這些龐大的工作負載。