Colt 歡迎北都推動香港人工智能與數碼基建發展願景

特區政府早前公布新一份施政報告，作為全球數碼基礎設施公司的Colt歡迎特區政府積極推動各項政策，加速將人工智能融入香港各行各業。隨着北部都會區崛起，並成為推動本港人工智能與數碼基建發展願景的新引擎，網絡成熟程度絕對不容忽視。
Colt Technology Services 香港區主管鄭炳權（Thomas）表示，當人工智能融入商界日常營運之際，香港企業必須重新審視網絡承載能力是否足夠支援需求。他認為特區政府加速推進「人工智能＋」（AI+）行動，推動人工智能應用深化至各行各業，進一步鞏固了政府透過 AI+ 倡議將人工智能發展為核心產業的承諾。對香港企業而言，「應否採用人工智能」已不再是重點議題。企業目前更應關注的關鍵在於，底層網絡架構能否在人工智能從試點階段逐漸成為日常營運核心時，有效承載這些龐大的工作負載。
本港的發展藍圖規模宏大，位於北部都會區的沙嶺數據園區，預計到 2032 年將提供高達 18萬PFLOPS （即每秒浮點運算18萬千萬億次）的運算能力，達至現有水平的 36 倍，這將成為香港致力發展為區域高端數據及算力樞紐的關鍵一環。然而，如此龐大的算力，必須配合可靠、安全、且傳輸速度能滿足工作負載嚴格要求的網絡連接，方能為企業創造真正價值。
Colt 的《數碼基礎設施報告》發現，超過四分之一香港首席資訊科技總監（CIO）已在數碼基礎設施中應用生成式人工智能，其中 61% 企業正加碼投資強化網絡安全、58% 在網絡邊緣處理更多數據，另有 58% 正更廣泛地採用「網絡即服務」（NaaS）功能。
在已投資人工智能的香港企業中，超過四分之一每年投入高達 75 萬至 99.9 萬美元，數字相當可觀。
人工智能促使更多運算流程轉移至更接近數據生成源頭的位置，並要求網絡能夠因應需求保持靈活性，不能僵化固定。然而，多數現行企業網絡在設計之初並未顧及這些需求。因此，縮減這項差距成為了大量推動轉型的實際工作核心所在。
監管與韌性要求日趨嚴格，香港企業極需全面掌握數據傳輸路徑。
Colt 歡迎政府推出支持跨境數據流動、大灣區融合及數碼韌性的各項措施，包括加強跨境數據流動的治理，以及將河套深港科技創新合作區指定為大灣區協作的核心引擎。配合北部都會區的發展，這些舉措將進一步深化香港、內地與雲端環境之間的數據流動，亦因而使對連接各方的網絡基礎設施要求變得更高。
對企業而言，能夠了解並有效管理數據在日益複雜的數碼環境中如何流動至關重要。隨著市場對人工智能治理的期望不斷提高，企業不僅需要加強監督轄下人工智能系統的運作，更要掌握系統所存取的數據以及相關數據流向，更要有效確保這些數據的傳輸安全性及可供審計性。因此，網絡可視性正逐漸成為企業治理與風險管理的一環，而不再純粹是資訊科技部門的考量。
香港正邁向全面落實與國際可持續準則理事會（ISSB）接軌的可持續發展披露準則，企業將加強考慮有關科技與基建決策所帶來的碳排放影響。就網絡層面而言，企業在效能與韌性之外，須了解不同網絡連接路線的碳足跡與影響，並將其新增為考量因素，從而作出更明智的基礎設施決策。
過去 18 個月內發生的多宗海底光纖電纜中斷事件，亦充分突顯了網絡路由靈活度的重要性。
以往，客戶通常無法參與網絡連接的決策過程，企業難以同時滿足上述多項對透明度的要求。這種情況正在改變：Colt 的客戶自訂路由等各種創新功能，能讓企業在做出決策當下，將路由可視性、碳排放成本以及可審計的記錄整合至單一管理介面內。
香港金融市場正日益數碼化並互聯互通，其底層的網絡連接須因而與時並進。
施政報告提出更多進一步推動香港金融市場數碼化的計劃，當中包括擴大電子交易、數碼金融及收市後交易，同時加強與歐洲、美洲、中東、中亞及東盟等市場的聯繫。
對 Colt 而言，這表示，隨着金融活動日益數碼化與全球化，支撐這些活動的網絡連接必須緊貼發展步伐。金融機構需要具備高效能、高韌性及可靠的連接網絡，以應付跨市場與跨時區的營運需求。
轉向更數碼化及全天候運作的金融服務，亦意味著企業對網絡中斷或效能不穩的容錯空間將越來越小。隨着越來越多金融活動轉移至線上進行，網絡作為支撐香港金融中心基礎設施的地位將日益重要。
香港銳意維持其領先國際金融中心的地位，其關鍵取決於科技及基礎設施能否與政策同步發展。隨着數碼金融與人工智能深度融入金融服務之中，可靠的網絡連接將成為確保香港金融生態圈能夠安全兼大規模運作的關鍵。
香港能在數碼經濟中取得成功，確立地區人工智能樞紐地位，其關鍵在於具前瞻性的政策框架能否與世界一流的基礎設施相輔相成。Colt 已做好充分準備，致力提供穩健的網絡連接，將香港在人工智能、可持續發展及資本市場的願景，變成長遠競爭優勢。
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