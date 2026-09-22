香港兒童基金會主辦 源宇宙教育（國際）投資集團 x UFO TECH ACADEMY 協辦 「AI 航天科技比賽2026」正式啟動 以「火星探索」培育新一代科創人才

隨着港產女太空人黎家盈博士於2026年5月搭乘「神舟二十三號」順利進駐「天宮」太空站，全港航天熱潮持續升溫。為把航天精神與AI科技動能轉化為青年創科實踐，由香港兒童基金會主辦、源宇宙教育（國際）投資集團 x UFO TECH ACADEMY協辦，並由仁愛堂蔡黃玲玲教育基金擔任鑽石贊助的「AI 航天科技比賽2026」於早前（9月12日）舉行啟動禮，標誌着第二屆賽事正式拉開帷幕，鼓勵全港中小學生運用人工智能（AI）與航天科技知識，聚焦火星探索開展創新研究與作品製作。

啟動禮見證及參與嘉賓 啟動禮由香港兒童基金會主席施禮賢先生及香港兒童基金會副主席邱婕兒女士, MH主持；並邀得以下嘉賓出席並見證活動： - 西貢區區議員張美雄先生 - 香港科技大學跨學科學院客座教授、土木及環境工程學系人工智能科學家周文生博士 - 香港科技大學土木及環境工程學系講座教授、太空科學與技術研究院院長、「傑出創科學人」蘇慧教授 (透過視像參與) - 現代小學士創辦人吳海天先生 - UFO TECH ACADEMY梁嘉權教授 - 和記電訊（香港）有限公司企業銷售副總裁何澤權先生

延續首屆佳績 第二屆聚焦火星探索 回顧2025年首屆「AI航天科技比賽」，賽事吸引全港逾300名菁英學子參與，並獲得香港教育局及創新科技及工業局的肯定與支持。透過一系列公眾推廣活動，亦有效擴大AI航天科技知識的普及範圍。

承接首屆「人工智能 × 航天夢想」的核心精神，本屆賽事主題訂為： 「AI × 火星探索研究（AI + 火星探索 = 開啟紅色星球新可能）」 引導學生圍繞火星環境、資源、探測任務及未來定居等場景，創作兼具創新性、科學性與實踐價值的作品，促進跨學科能力發展。 拓闊目標層面 潤澤教育同儕 為更有效推動本地AI及航天教育，本屆活動焦點將由學生拓展至各教育同儕，希望藉由強化教育者對相關科技知識的體驗，進一步提昇教學的效果。而首項活動將由大會與3Education攜手為教育界帶來「AI智聯未來 共創星辰大海 —— 華為AI科技與航天精神創新考察之旅」。考察團將帶領教育界同儕前往華為深圳總部及深圳航天科技創新研究院，一同探索AI教育趨勢、深度體驗航天精神及創新教育科技，更有機會與前沿科技專家直接交流對話，共同探索未來教育與創新人才培育的新方向。

「AI 航天科技比賽2026」現已正式接受報名，歡迎全港中小學生組隊參加。 報名連結／比賽詳情與報名方法 有關比賽詳情及報名方法，請瀏覽比賽網站：

https://www.theminelab.org 主辦方期望與前瞻 主辦方期望透過本次比賽，將全城航天熱潮轉化為科創實踐動力，激發學生創新思維與跨學科能力，為香港乃至國家的航天事業培育具備火星探索視野的新一代人才。 關於本次活動 ● 活動名稱：AI 航天科技比賽2026 ● 主辦：香港兒童基金會 ● 協辦：源宇宙教育（國際）投資集團 x UFO TECH ACADEMY