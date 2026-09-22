沙田馬場10月1日「國慶賽馬日」 免費入場暢享連串精彩活動

為慶祝中華人民共和國成立77周年，香港賽馬會將於10月1日在沙田馬場舉辦「國慶賽馬日」！特別開放馬場公眾席予一眾市民及旅客免費入場，共同享受集頂級賽事、音樂及佳餚於一身的盛會，齊齊投入國慶77周年的熾熱氣氛！入場觀眾除了可觀賞緊張刺激的賽事外，馬會更悉心為大家安排了一連串精彩節目，包括在馬匹亮相圈舉行的開幕表演，大會特別邀得享譽國際的「中國三大男高音」戴玉強、莫華倫及魏松首度聯袂在馬場獻唱獻唱多首經典作品，並將配合香港警察樂隊的現場伴奏下領唱國歌；大會還邀得屢獲殊榮的中國專業雜技表演團體「滄州雜技團」，呈獻國家級非物質文化遺產項目「中幡」雜技表演。