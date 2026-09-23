新鴻基地產國際青少年創科教育大賽 2026頒獎禮 500校逾6,000名學生競逐學界「創科奧運會」

由新鴻基地產發展有限公司（新地）冠名贊助、國際青少年創科教育協會主辦的「新鴻基地產國際青少年創科教育大賽 2026」（IYSEC）頒獎典禮已於日前圓滿舉行。今屆賽事以「AI競未來」為主題，鼓勵學生探索人工智能及創新科技的應用，共吸引超過500間幼稚園及中小學、逾6,000名學生參與，為香港具代表的學界創科賽事之一。賽事今年更進一步拓展至粵港澳大灣區，於廣州、佛山及澳門增設分站賽，促進區內青少年創科交流。 頒獎典禮獲社會各界支持，由中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室新界東區事務部郭岸喆副部長、立法會黃永威議員MH、新鴻基地產執行董事郭基泓先生JP、香港理工大學專業進修學院（PolyU SPEED）院長陳繼宇博士MH, JP，以及國際青少年創科教育協會創會主席蔡健瑋先生擔任主禮嘉賓，吸引超過1,200名師生及家長出席，共同見證學生的創科成果。

新鴻基地產執行董事郭基泓表示：「新地很高興冠名贊助今屆國際青少年創科教育大賽。隨著國家科技發展一日千里，今次賽事為6,000名學生提供寶貴平台，將STEM知識轉化為實際應用，並為未來投身創科發展奠定基礎。特別高興見到今屆賽事擴展至大灣區多個城市舉行，深化區域創科教育交流與合作。新地一直積極投資科技基建，推動產學研合作，建設全港最大規模的數據中心和太陽能發電網絡，並將創新科技融入業務，廣泛應用於綜合會員計劃The Point、物業管理以至建築規劃等範疇，以提升顧客體驗、工作效率及安全水平。期望今次大賽的得獎同學保持對科技與創新的熱誠，未來更可以為香港與國家創科發展作出貢獻。」

國際青少年創科教育協會創會主席蔡健瑋先生表示：「我們非常榮幸今年能與冠名贊助商新鴻基地產攜手合作，共同全力培育本港及大灣區的創科新星 。今年我們成功將賽事走出香港，早前已於廣州、佛山、澳門等大灣區核心城市設立分站賽，優勝學生更於 7 月 18 日參加在香港浸會大學舉行的大灣區總決賽與香港區優勝學生同場競賽交流，藉此打破地域界限。協會作為2026世界機器人大會青少年機器人設計與資訊素養大賽（內地大型白名單賽事）香港賽區協辦單位，我們亦開始研究如何讓賽事與內地白名單賽事接軌。來屆賽事適逢香港回歸祖國三十周年，賽事亦會以此及香港如何以科技連結國家「十五五」規劃發展作為主題，培育兼具國際與國家視野的創科接班人。」

本屆參賽作品題材多元，不少作品兼具創意與實用性，展現學生運用科技與創意解決實際問題的能力。例如有學生研發衣櫃管理應用程式，利用 AI 影像辨識技術分析新購衣物與現有衣物的相似程度，鼓勵理性消費；亦有隊伍設計「智能急救箱」，結合人工智能鏡頭及雲端定位技術，提供求救定位、病歷記錄、藥物提醒及急救支援等功能，協助使用者在緊急情況下作出適切應對。 作為全港唯一同時涵蓋七大比賽類別、共15項前沿科技項目的大型學界創科賽事，「新鴻基地產國際青少年創科教育大賽2026」被譽為學界「創科奧運會」。賽事涵蓋幼稚園至中學不同學習階段，並設有中國航天衛星應用、人工智能、物聯網、編程、機械人、無人機及數碼藝術等項目，全面展現學生在創新科技領域的創意與實踐成果。除個人獎及隊際獎外，大會亦設有各項校際獎項、「全能學校大獎」、「全能學生大獎」及「卓越教師大獎」，表揚表現傑出的學生、學校及教師。