招銀國際在香港舉辦金融文化交流活動

2026年即將進入最後一個季度，全球市場正密切關注經濟增長、利率變化及資產配置的新趨勢。值此金秋與中秋團圓之際，招銀國際金融有限公司（招銀國際）於香港理工大學賽馬會綜藝館舉辦「花好月圓」金融文化交流活動，吸引了來自香港及內地的數百位企業代表、財富客戶、合作夥伴及業界嘉賓齊聚一堂，共同探討宏觀經濟、財富管理與投資新機遇。 此次活動不僅匯聚了多位行業權威，還通過「花好月圓・共此時」舞蹈專場，將金融洞見與文化藝術有機融合，為與會者帶來一場兼具深度思考與文化溫度的交流盛宴。

宏觀洞見解析市場脈動 招商銀行前首席經濟學家丁安華教授受邀做客交流會，以《K型分化下的宏觀經濟和投資策略》為主題分享最新觀點。他指出，當前全球經濟社會呈現明顯的K型特徵，其宏觀背景有兩方面：一是AI人工智能帶來的一場長週期的技術革命，二是地緣政治衝突之下的高通脹和高利率環境。海外的K型分化體現為AI估值高企，數據中心投資大幅擴張；但高通脹、高利率壓制廣泛的企業和居民部門。需要注意的是，中國的K型分化具有不同的特徵，表現為高端製造和出口快速上升，與此形成鮮明對比的是投資與消費依然偏弱，提振內需任重道遠。市場參與者應該分清兩種不同的K型分化特徵，辨析自身所處的位置，從更長的週期把握未來的投資機會。

鳳凰衛視時事評論員何亮亮則以《百年未遇之大變局：中美博弈與世界格局》為題，圍繞全球經濟格局演變與中美關係走向發表深度觀察。他指出，當前世界變局之深遠超單一維度的力量對比變化，而是全球化路徑、文明關係與安全秩序的系統性重塑。中美博弈的本質並非簡單的實力競賽，而是兩種發展範式與文明邏輯的深層碰撞。他特別指出，中國是美國「無法理解」的對手。中華文明的韌性在於既堅持合作共贏的開放姿態，也具備底線思維與維護自身利益的堅定意志。在全球化深入發展的背景下，中國在全球供應鏈中的核心地位依然難以動搖，西方國家亦難以掩蓋其全球供應鏈與市場體系已深度嵌入中國的事實，真正的「脫鈎斷鏈」難以實現。

專業能力成就全球機遇 在環球經濟週期、產業發展與資本流動模式持續演變的背景下，企業對融資、上市及跨境發展的需求日益多元；個人及家庭客戶亦更重視資產配置、財富傳承及長期風險管理。作為連接內地與國際市場的關鍵金融平台，香港成熟的金融市場和國際化專業服務，持續為市場參與者連接、創造價值。 憑借深耕香港市場逾30年的豐富經驗，依託招商銀行集團境內外協同優勢，招銀國際致力於通過「大投行、大財富、大資管」三大核心業務矩陣，全面響應客戶多元化的金融需求。招銀國際首席執行官霍建軍表示：「金融的本質不是『你輸我贏』的博弈，而是『成人達己』的共贏。」他強調，每一份客戶信任都是公司最寶貴的財富。未來，招銀國際將繼續發揮在投資銀行、財富管理及資產管理等領域的綜合金融服務優勢，助力客戶把握市場機遇，實現長期價值。同時積極落實香港首個五年規劃指引，以金融賦能實體經濟，助力香港國際金融中心建設，服務國家高水平對外開放。