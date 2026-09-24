科大—信和百萬獎金創業大賽2026決賽下月舉行 吸引390支隊伍來自24個國家及地區 創歷屆新高

由香港科技大學（科大）與信和集團聯合主辦的「科大—信和百萬獎金創業大賽2026」（HKUST-SINO One Million Dollar Entrepreneurship Competition, OMC）將於10月12日舉行決賽。今年賽事反應熱烈，共吸引來自24個國家及地區、390支隊伍參賽，數目創歷屆新高，參賽者包括來自英國牛津大學、美國賓夕法尼亞大學及新加坡國立大學等頂尖院校的學生。最終共有15支入圍隊伍晉身決賽，競逐總值逾港幣100萬元獎金及獎項。 為進一步支持參賽隊伍，大會今年推出多項全新活動，包括路演技巧培訓、人工智能（AI）工作坊、投資者配對交流環節及創業導師指導計劃等，協助年輕創業者提升商業策劃及演說能力，並探索技術成果轉化及市場應用的可行路徑。

本屆賽事共吸引390支隊伍報名，參賽數目創歷屆新高。國際學生組成的參賽隊伍來自美國、英國、新加坡、澳洲、南非等國家。為配合全球創科發展趨勢，大會今年增設「變革性人工智能獎（Transformative AI Award）」、「新世代生物科技獎（NextGen Biotech Award）」及「社會影響力獎（Societal Influential Award）」，並繼續設立「可持續發展影響力獎（Sustainability Impact Award）」，鼓勵參賽者運用創新科技回應實際挑戰，為社會及產業創造更大價值。 經過多輪嚴謹評審後，共有15支來自本地及海外院校的優秀團隊脫穎而出，其創新方案涵蓋醫療科技、生成式人工智能、智慧建築及綠色能源管理等範疇。決賽當日，入圍隊伍將向由創投基金代表、業界領袖及學界專家組成的評審團展示其創新方案，競逐各項大獎。

科大副校長（研究及發展）鄭光廷教授表示：「科大—信和百萬獎金創業大賽今年踏入第16屆。多年來，我們見證不少參賽團隊由科大清水灣校園起步，逐步發展為具規模的創科企業，例如大疆創新及雲洲智能等；亦有不少項目獲政府『產學研1+計劃』及創投基金支持，成功將科研成果轉化落地。這些成功案例充分證明，創業比賽不僅是一個競賽平台，更是年輕創業者接觸投資者、了解市場需求、驗證創新理念及累積實戰經驗的重要機會。今年，我們進一步加強培訓、師友指導及交流活動，讓來自世界各地的參賽者在比賽過程中親身感受科大創校35年來所建立的創新文化和濃厚創業氛圍。我們衷心感謝信和集團多年來的鼎力支持，並期待繼續攜手培育新一代創新創業人才，協助他們將具潛力的年輕創業人才和初創企業，把創新意念轉化為具影響力的成果，共同推動創新發展，為香港及粵港澳大灣區建設成為具國際影響力的創新科技樞紐作出貢獻。」

信和集團副行政總裁黃永龍先生表示：「信和集團一直重視青年人才培育，並積極支持香港創新科技發展。我們很榮幸多年來與香港科技大學攜手舉辦『科大—信和百萬獎金創業大賽』，為年輕創業者提供展示創意、交流學習及實踐理念的平台。香港首個《五年規劃》及最新《施政報告》均提出進一步推動創新科技及人才發展。我們相信，透過產學研協作及跨界別合作，可推動創新成果轉化，培育新一代創科人才。今年，我們將會推出 InnoBay 1M PLUS 計劃，進一步完善對初創團隊的支援，支持具潛力的創新方案拓展市場，加快實際應用及商業化進程。衷心感謝科大團隊及各合作夥伴多年來的支持，期待各參賽團隊於決賽展示創新成果，為香港創科發展增添新動能。」

為進一步提升參賽隊伍的產品開發及商業策劃等能力，大會今年特別推出一系列AI工作坊及投資者交流活動。其中，AI工作坊教授參賽者運用生成式人工智能及AI代理（AI Agents）技術，開發支援產品設計、市場分析及營運決策的智能工具，加快概念驗證及原型開發流程。大會亦邀請到創投機構Gobi Partners及InnoAngel Fund代表分享有關初創融資、產品定位及市場拓展的經驗，並就參賽項目提供專業意見，協助團隊完善商業模式及發展策略。 除賽事本身外，科大與信和集團將於決賽期間推出InnoBay 1M PLUS計劃，進一步連繫歷屆參賽團隊及科大初創企業。今年計劃將以「智慧城市」為首個主題，透過發掘真實應用場景、配對合作夥伴及推進概念驗證（POC），協助具潛力的創新方案拓展市場及加快落地應用。

善用香港作為國際創新科技樞紐的獨特優勢，計劃亦促進來自不同賽區的優秀內地企業及創業團隊，與香港工商界、投資界及產業網絡建立聯繫。同時，計劃將推動初創企業、產業夥伴及投資者之間的交流合作，共同推動香港創科生態圈的長遠發展。 公眾免費登記入場 設觀眾投票及幸運抽獎環節 今年決賽日特設觀眾投票環節，由現場觀眾選出他們認為最具潛力與社會影響力的創業團隊。成功投選其中一支最終勝出隊伍的觀眾，將有機會參與抽獎，贏取豐富獎品。