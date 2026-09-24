【香港回歸祖國 30 周年・教育局「心繫家國」活動】 全港首屆中小學「航天築夢」航天 AI 創新大賽正式啟動

三大政策東風匯聚 大賽應時而生 本屆大賽的誕生，植根於國家與特區三大政策脈絡的歷史性匯流： （一）國家「十五五」規劃與航天強國戰略 國家「十五五」規劃綱要提出深入推進數字中國建設、提升數智化發展水平，並持續推進航天強國戰略。香港作為國際創新科技中心，正主動對接國家發展戰略，在航天科技、人工智能及新質生產力等領域加速佈局。本大賽正正響應「十五五」規劃中培育創新科技人才、推動航天與AI深度融合的具體行動，為國家航天事業儲備最年輕的力量。

（二）香港首位航天員——黎家盈博士的歷史性啟示 2026年5月24日，香港首位載荷專家黎家盈博士隨神舟二十三號載人飛船升空，進駐中國天宮太空站執行科研任務。黎博士在軌期間成功安裝由香港科技大學牽頭研製的「天韻相機」（MUSICO）碳排放監測儀，並於2026年9月9日主持「天宮課堂・港澳專場」，為港澳學生帶來跨越四百公里的太空直播課堂。黎家盈博士從香港警察警司到航天員的傳奇歷程，向全港青少年傳達了一個鮮明訊息——航天夢不再遙遠，香港人也能為國家航天事業作出第一線貢獻。本大賽正是要將這份啟示轉化為全港學生可以參與的實踐平台，讓黎博士點燃的星火，在三十萬名學生心中延續。

（三）特區政府施政報告大力加速航天科普 2026年9月16日，行政長官施政報告明確將「航天科技」列為前沿科技發展的關鍵領域之一，並特別指出要加強航天科普教育與人才培育，支持本地院校推動航天相關課程。推廣愛國主義教育，深化青年愛國主義教育，善用內地資源推展形式多樣、內涵豐富的交流和實習活動，並把「國家航天事業成就」設定年度主題，讓青年親身體驗國家發展成就，加深認識國家的歷史文化。與此同時，明確提出積極探討開發航天科技，並將推出新一輪航天科技特別項目徵集，重點支持與國家航天任務相關的科技研究。

在「國家航天事業成就」這一年度主題下，賽事致力成為將政府方針落實到全港中小學層面的標誌性項目，為國家航天事業長遠培育最年輕的人力梯隊。

四大突破 跨學科、界別、學齡及平台 本大賽在賽事設計上實現四大突破性特色： ● 跨學科整合—— 大賽融合航天科技、人工智能、工程設計、科研探究、創新思維及創業精神六大領域，真正實現航天科技教育的深度跨學科實踐，讓學生在真實航天任務情境中綜合運用多元知識與技能。

● 跨學界協作—— 大賽搭建了連繫政府、企業、大學學術界、非政府機構及基礎教育界的全港協作平台。評審團由國家級航天專家、香港學術權威、創科產業代表、國家任務總指揮級專家及創新創業導師組成，實現「產、學、研」三方聯動，並獲教育局確定為「心繫家國」活動。確保評分公平且切合不同年齡學生的能力水平。

● 跨年齡層覆蓋—— 大賽設幼稚園組（K1–K3）、小學組（P1–P6）及中學組（S1–S6）三大賽道，從「太空任務標誌設計」、「中國航天演講」，到「1U及3U立方衛星」、「太空AI機械人」、「太空種植智能舫艙」、「智能火星探測車」、「智能火箭模型」等真實航天工程任務挑戰，為不同年齡學生量身打造參賽路徑，實現「全學段、全覆蓋」。

● 科研展覽模式—— 本大賽採用公開科研展覽模式，將總決賽打造成面向全港市民的大型「航天科普作品展」（Aerospace Fair）。屆時，所有晉級隊伍將以學術研討會的規格，於公開展覽場地豎立A0科研海報、展出實體原型，並即場向評審團、業界專家及公眾人士進行展示。展覽同時開放予全港家長、學生、教育工作者及社會各界人士免費入場參觀，讓航天創科教育的成果走出校園、走進社區，成為一場屬於全香港的科普盛事。決賽作品形式將以公開展示，大大增加是次大賽接觸各公眾層面廣范程度，達致真正跨平台效益。

「中小學組 - AI航天工程挑戰賽」- 太空AI機械人

三大組別賽道 全學段覆蓋 ● 幼稚園組（K1–K3）： 以「太空任務標誌設計」及「太空基地填色」大賽為主題，全校皆可參與，為幼兒播下航天啟蒙的第一顆種子。

● 小學組（P1–P6）： 初小階段（P1–P3）設「太空任務標誌設計」及「中國航天發展演講比賽」，以語文與藝術能力承載航天知識；高小階段（P4–P6）進入「航天 AI 工程挑戰」，學生可從「1U 立方衛星」、「太空 AI 機械人」及「太空種植智能舫艙」三大賽項中擇一，親手設計、組裝與編程，提交科研海報及原型示範。

● 中學組（S1–S6）： 設太空任務標誌設計及三大高階 AI 工程賽項——「3U 立方衛星」、「智能火星探測車」及「智能火箭模型」，要求學生深入應用人工智能、嵌入式系統開發及數據分析等專業技術， 提交完整研發歷程。

嚴謹評審機制 六成評分聚焦創新、工程與 AI 大賽評審準則經精密設計，60%評分聚焦創新思維、工程設計與AI應用三大核心維度。評審權重分佈為：創新程度佔30%、AI應用佔20%、問題定義佔15%、科研分析佔15%、工程設計佔10%、原型展示佔5%、簡報及答辯佔5%。各組別分開評審，確保對應不同年齡學生的能力水平，鼓勵學生以創新解難能力取勝，而非以資源堆砌決高下。

「中小學組 - AI 航天工程挑戰賽」- 智能火星探測車

賽事日程 橫跨九個月 大賽橫跨2026至2027學年，歷時九個月，報名於2026年10月31日截止。由學校招募啟動，經三個月密集研發期，最終以2027年5月下旬的總決賽暨航天科普作品展（Aerospace Fair）作為可量化成果，預祝香港回歸祖國三十周年，既為這全城慶祝活動揭開序幕，亦向社會展示香港新一代的航天創科實力。研發期間，大會擬安排與一眾國家級航天專家舉辦巡迴講座，例如︰香港首位航天員黎家盈博士。並安排參觀大學研究院、研究實驗室及AI工作坊等支援活動，確保參賽學生獲得充足的專業指導與實踐資源，呼應教育局「心繫家國」系列活動 –「我的航天夢」。

津貼小學議會主席-鍾麗金校長表示：「航天科技是最能激發孩子好奇心與探究精神的主題。這個比賽為全港小學生提供了一個珍貴的平台，讓他們從小建立跨學科思維與動手解難的能力，配合教育局科學科獨立成科的新方向，真正將航天科技教育從課堂帶到實踐，為孩子的未來打下更廣闊的基礎。」 香港津貼中學議會主席-李伊瑩校長表示：「面對人工智能與航天科技急速發展的新時代，中學教育必須走在前沿，為學生裝備面向未來的能力。本屆大賽以真實航天任務為導向，讓中學生在嚴謹的科研探究與工程實踐中成長，這正正呼應了我們一直倡議的科普培育方向，期望大賽能啟發更多香港年輕人投身國家創科事業。」

香港航天科技教育學院（HKATA）聯合創辦人兼執行董事魏嘉俊先生表示：「黎家盈博士升空的一刻，向每 一個香港孩子證明——航天不再是遙不可及的夢。我們創辦這個比賽，就是要在這道星光照亮全城的時刻，為三十萬名學生搭建一個從課室通往星辰的橋樑。」 魏嘉俊先生進一步指出：「在回歸三十周年之際舉辦全港首屆航天AI創新大賽，意義深遠。我們的願景很清晰——五年內讓香港成為亞太區青少年航天創科教育的標桿城市，十年內培育出一批具備真正航天工程素養、能為國家深空探測貢獻力量的香港年輕人。我們相信，今天在比賽中設計『立方衛星』和『火星探測車』的孩子，就是明天參與嫦娥、天問任務的中國航天工程師。這是屬於香港下一代的航天時代，而這個比賽，就是起點。」