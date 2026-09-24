中銀人壽冠名贊助第十七屆全國名校 EMBA 網球精英賽2026 攜手全國商界精英 打造高質量體育賽事交流平台

中銀集團人壽保險有限公司（中銀人壽）宣佈冠名贊助「中銀人壽盃 - 第十七屆全國名校EMBA網球精英賽香港2026」。賽事將於2026年10月29日至31日首度在香港舉行。今屆賽事匯聚來自全國22所頂尖商學院的32支EMBA隊伍、近400名企業家球手，競逐精英組及群英組兩項團體桂冠，開創本港近年商學院跨地區體育交流的盛況先河。
新聞發佈會早前假香港紀利華木球會世紀大樓一樓大堂隆重舉行，標誌著中銀人壽盃 - 第十七屆全國名校EMBA網球精英賽香港 2026正式啟航。
今年踏入第十七屆的全國名校EMBA網球精英賽，是中國EMBA校友圈層最具影響力的年度體育盛事之一。賽事旨在匯聚中國名校EMBA校友及企業翹楚，促進體育及文化交流。本屆賽事落戶香港，將充分發揮香港作為國際都會的區位優勢，進一步連繫全國企業家校友網絡。
「中銀人壽盃 - 第十七屆全國名校EMBA網球精英賽香港2026」由全國名校EMBA網球聯盟主辦、香港中文大學EMBA校友會承辦、亞洲高管網球基金會有限公司策劃，並由第十七屆全國名校EMBA網球精英賽籌備委員會統籌。賽事顧問為香港體壇重要人物胡曉明教授金紫荊星章，太平紳士。
中銀人壽副執行總裁及銷售總監張子裘先生表示:「我們非常榮幸冠名贊助『中銀人壽盃 - 第十七屆全國名校EMBA網球精英賽』。是次賽事首度落戶香港，雲集兩地商界翹楚與精英，在展現香港國際盛事之都魅力的同時，亦促進了全國企業家透過體育運動進行深層次互動交流。我們期待持續推動高質量的體育交流項目，與商界夥伴並肩同行，共建更具活力及致勝致遠的繁榮未來。」
賽事採雙場地同步作賽。10月30日(星期五)進行分組循環賽及首輪淘汰賽，成績最佳的八支隊伍晉級；10月31日(星期六)上午上演準決賽，下午進行精英組及群英組決賽，並舉行頒獎典禮暨閉幕儀式，頒發兩組冠、亞、季軍獎項。
賽事一覽
賽事名稱：中銀人壽盃 - 第十七屆全國名校EMBA網球精英賽香港2026
賽事日期：2026年10月29日(星期四)至10月31日(星期六)
參賽規模：22所商學院、32支隊伍、近400名EMBA企業家球手
比賽組別：精英組(16支隊伍)、群英組(16支隊伍)
比賽場地：精英組：香港網球總會網球中心(九龍仔公園)
群英組：香港網球中心
主辦單位：全國名校EMBA網球聯盟
承辦單位：香港中文大學EMBA校友會
策劃單位：亞洲高管網球基金會有限公司
參賽院校 1. 北京大學光華管理學院 2. 復旦大學 3. 中國人民大學 4. 上海交通大學 5. 北京大學國家發展研究院 6. 香港中文大學 7. 長江商學院 8. 中山大學 9. 南京大學 10. 浙江大學 11. 西安交通大學 12. 中歐國際工商學院(上海) 13. 廈門大學 14. 哈爾濱工業大學 15. 華中科技大學 16. 中歐國際工商學院(北京) 17. 四川大學 18. 華南理工大學 19. 同濟大學 20. 清華大學 21. 對外經濟貿易大學 22. 武漢大學