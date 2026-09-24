中銀人壽冠名贊助第十七屆全國名校 EMBA 網球精英賽2026 攜手全國商界精英 打造高質量體育賽事交流平台

中銀集團人壽保險有限公司（中銀人壽）宣佈冠名贊助「中銀人壽盃 - 第十七屆全國名校EMBA網球精英賽香港2026」。賽事將於2026年10月29日至31日首度在香港舉行。今屆賽事匯聚來自全國22所頂尖商學院的32支EMBA隊伍、近400名企業家球手，競逐精英組及群英組兩項團體桂冠，開創本港近年商學院跨地區體育交流的盛況先河。 新聞發佈會早前假香港紀利華木球會世紀大樓一樓大堂隆重舉行，標誌著中銀人壽盃 - 第十七屆全國名校EMBA網球精英賽香港 2026正式啟航。

今年踏入第十七屆的全國名校EMBA網球精英賽，是中國EMBA校友圈層最具影響力的年度體育盛事之一。賽事旨在匯聚中國名校EMBA校友及企業翹楚，促進體育及文化交流。本屆賽事落戶香港，將充分發揮香港作為國際都會的區位優勢，進一步連繫全國企業家校友網絡。 「中銀人壽盃 - 第十七屆全國名校EMBA網球精英賽香港2026」由全國名校EMBA網球聯盟主辦、香港中文大學EMBA校友會承辦、亞洲高管網球基金會有限公司策劃，並由第十七屆全國名校EMBA網球精英賽籌備委員會統籌。賽事顧問為香港體壇重要人物胡曉明教授金紫荊星章，太平紳士。

中銀人壽副執行總裁及銷售總監張子裘先生表示:「我們非常榮幸冠名贊助『中銀人壽盃 - 第十七屆全國名校EMBA網球精英賽』。是次賽事首度落戶香港，雲集兩地商界翹楚與精英，在展現香港國際盛事之都魅力的同時，亦促進了全國企業家透過體育運動進行深層次互動交流。我們期待持續推動高質量的體育交流項目，與商界夥伴並肩同行，共建更具活力及致勝致遠的繁榮未來。」 賽事採雙場地同步作賽。10月30日(星期五)進行分組循環賽及首輪淘汰賽，成績最佳的八支隊伍晉級；10月31日(星期六)上午上演準決賽，下午進行精英組及群英組決賽，並舉行頒獎典禮暨閉幕儀式，頒發兩組冠、亞、季軍獎項。