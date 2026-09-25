旺角人人食飯公司｜Live Band時代氛圍 夜聚新地標

放工後想搵一處可以聽歌、嘗美食、與友共聚的好去處？旺角「人人食飯公司」，為繁忙都市人打造獨特的夜間用餐體驗。餐廳揉合懷舊港式大排檔情懷，兼容潮菜與泰菜的創新小炒，更引入Live Band現場音樂演出。摩登新潮的裝潢搭配絢麗霓虹燈光，重現舊式歌舞廳的復古氛圍。從晚市小炒以至宵夜時段，一眾好友齊聚，配上冰凍啤酒同各式特調飲品，氣氛熱鬧自在，最適合下班後放鬆相聚。聽現場樂曲，嘗融合風味地道小炒，冰啤酒佐佳餚，與知己把酒傾談。旺角人人食飯公司，為都市夜晚，添上一抹復古歡愉的色彩。

也址：旺角豉油街60-104號XX Arcade東翼2樓

營業時間：16:30-01:30