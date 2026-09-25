政策利好醫藥板塊 藥明康德（02359）不妨留意

耀才證券執行董事兼聯席行政總裁許繹彬指，本週市場焦點是中美元首即將會面。全球市場全神貫注於這場峰會的具體內容及後續反應；各大投行相繼發布預測。當中美銀直言市場對今次峰會期望不宜過高；瑞銀和花旗看法則較正面，預期雙方有機會在關鍵科技及貿易問題上取得重大突破，為市場帶來驚喜。受樂觀情緒與憧憬帶動，全球主要金融市場本週初普遍平穩。

美股市場帶來驚喜，社交平台Meta（Facebook母公司）本月初在美國推出名為「Muse」的人工智能代理（AI Agent），具備讀取社交關係並連結郵件、行事曆、購物及訂餐等API的能力。Muse推出後在美國迅速爆紅，登上下載應用程式排行榜首位，引發市場對AI概念股的高度關注。主角Meta股價本週曾高見757.27美元，創下去年10月以來最高收市價；納指在AI股帶動下，更創下27,288點的歷史新高。