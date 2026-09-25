養和醫療集團深化與聯影合作 引入香港首部全身正電子掃描 鞏固「雙靶追蹤」核子醫學優勢 共同推進癌症診療創新

養和醫療集團（養和）一直致力追求精準醫療，在癌症診斷領域上積極引進嶄新技術、推動臨床科研，藉此作最精準的臨床診斷及治療規劃。其中，核子醫學技術是現今癌症診斷及治療不可或缺的重要專科。為進一步開拓技術範疇，養和癌症中心率先引入由聯影醫療（聯影）自主研發、全港首部長軸全身正電子掃描系統（Total-Body PET/CT），實現極高靈敏度的全身動態成像，以「低輻射、高效、高精準」，在單次顯像檢查中便能精準追蹤微小的早期癌症病灶及全身隱藏的轉移癌細胞，大幅提升癌症診斷之成效，有助醫生制定針對性的精準治療方案。

李樹芬醫學基金會理事、養和醫療集團營運總監及養和醫院董事李維文先生、聯影醫療總裁包峻先生、聯影醫療國際業務總裁夏巨松博士、養和同位素及正電子掃描部主管何志禮醫生主持「全港首部長軸全身正電子掃描系統」啟動禮，標誌著養和與聯影深化合作，將進一步推進大中華區醫學造影技術創新，建構更高水平的臨床診斷標準。

李樹芬醫學基金會理事、養和醫療集團營運總監及養和醫院董事李維文先生致辭時指出：「精準癌症醫療是養和的發展核心，而先進的影像診斷是實現精準醫療不可或缺的一環。養和於1999年率先成立全亞洲首間臨床正電子掃描中心，現時擁有五台醫學迴旋加速器及三個核藥實驗室，可生產逾30種正電子示蹤劑及同位素藥物，是區域內少有具備全面核子醫學服務的癌症中心。」 李維文先生對是次養和與聯影攜手推進核子醫學造影水平存殷切寄望：「去年養和與聯影展開戰略合作，養和透過臨床實踐為聯影優化電腦斷層掃描系統應用。我們今年再度深化合作，率先引入香港首部全身正電子掃描系統，突破傳統掃描的限制，讓早期及隱蔽的癌病灶無所遁形，這新一代的正電子掃描系統使養和深厚的臨床經驗與聯影的高技術研發加深融合，為香港及大灣區患者帶來更安全、高效、個人化的癌症診療方案。我們將繼續攜手推動醫學造影創新，為精準醫療訂立新標準。」

聯影醫療總裁包峻先生表示：「我們很高興看到聯影與養和的合作不斷深化。聯影始終相信，醫學影像創新的價值在於回應真實的臨床需求，並創造切實的患者價值。uMI Panorama GS落戶養和， 是新一代全身長軸PET/CT技術走向香港臨床實踐的重要一步。未來，我們期待與養和攜手，進一步探索分子影像與精準診療的新可能。」 聯影uMI Panorama GS全身正電子掃描系統的最大突破在於其148厘米的超長軸視野，讓腦部、心臟、肺部、肝臟等所有重要器官能在單一掃描同時進行造影，打破傳統正電子掃描系統僅能進行15至30厘米局部掃描的限制，一次顯像即可捕捉接近全身的無縫掃描影像，免卻患者為追蹤匿藏的擴散病灶而需要接受多次局部掃描再進行影像拼接的情況。探測範圍的擴展，使系統靈敏度提升25倍，更佳的光子訊號接收能力可減少示蹤劑注射劑量，顯著降低輻射水平，為兒童等對輻射較敏感的患者提供更安全的影像檢查選擇；同時，高清動態影像有助臨床團隊實時追蹤示蹤劑在人體內的分佈、攝取及代謝軌跡，可以分析示蹤劑與目標器官或腫瘤相互作用的不同階段，配合人工智能技術去除雜訊，提升癌症診斷之成效。

聯影醫療國際業務總裁夏巨松博士表示：「與全球領先的醫療機構開展合作，是聯影國際化發展的重要組成部分。此次香港首台長軸PET/CT落地養和，是聯影技術創新與本地臨床經驗深度結合的體現，也展示了先進影像技術如何更好地融入不同醫療體系和臨床實踐。」

養和醫療集團深化與聯影合作 引入香港首部全身正電子掃描鞏固「雙靶追蹤」核子醫學優勢 共同推進癌症診療創新

先進硬件配合「雙靶追蹤」技術 揭示癌症全貌 要精準揭示癌細胞蹤影，須軟硬件的高度接軌。全身正電子掃描具備強大接收功能，但同時也需要示蹤劑作標籤導航。過往檢查有盲點，基於癌細胞的期數、種類，其代謝及受體特性有顯著差異，因此應用單一示蹤劑難以揭示癌症病變之全貌，特別是部分早期癌細胞對傳統示蹤劑的敏感度偏低，致檢查結果不夠全面。 養和同位素及正電子掃描部是全亞洲首間臨床綜合正電子掃描中心，具備自家制造示蹤劑生產的技術。主管何志禮醫生指出：「養和核子醫學服務以病人為中心，團隊早已確立『雙靶追蹤』臨床標準，是全球第一間醫療機構採用11C-Acetate 與18F-FDG 雙示蹤劑互補，克服早期肝細胞癌 1、腎細胞癌2與骨髓瘤3,4不嗜糖的診斷痛點，令早期至中晚期的癌細胞均無所遁形。現時，中心已有各類示蹤劑針對相應的腫瘤特性，配合尖端造影設備，不論是微小的早期原發病灶抑或全身匿藏的轉移癌細胞，也能於同一成像中清晰捕捉全貌，成為臨床制定精準治療方案的重要依據。」