中秋限定「全港購物美食節・月夜越濱Fun」 登陸觀塘海濱 月夜越開心

今個星期五六日，趁中秋假期與家人團圓賞月好去處，有玩有食有嘢買。全港各區工商聯於9月25至27日，聯同AquaBeat於觀塘海濱活動空間01，一連三日舉辦期間限定中秋市集嘉年華「全港購物美食節·月夜越濱Fun」，活動匯聚逾40個特色美食及手作攤位，涵蓋特色美食、地道小食、原創手作、精緻飾品、中秋限定商品等多元產品。場內並設巨型月亮月兔打卡裝置、猜燈謎遊戲、傳統香包DIY工作坊、兒童遊樂專區等豐富節目，實行與市民一同慶祝中秋佳節，兼刺激本地經濟。

官員嘉賓齊主禮 同心迎中秋 於早前舉行的啟動禮，除請來包括中聯辦九龍區事務部部長祝小東、商務及經濟發展局副局長陳百里、中聯辦協調部副部長徐小林、起動九龍東專員靳嘉燕、全港各區工商聯創會會長楊孫西、立法會議員鄧家彪、洪錦鉉以及香港立法會議員張培剛等多位官員、中聯辦代表及立法會議員等出席外。還有多位主辦單位負責人及各界重要嘉賓，包括全港各區工商聯會長楊凱山、觀塘海濱活動空間主席林天意、全港各區工商聯執委會主席肖凱、常務副秘書長余敏、觀塘海濱活動空間副主席崔照偉、全港各區工商聯永遠榮譽會長吳為贊、永遠名譽會長兼副會長陳琰華、盧建彤、李玲，副會長潘鵬雛、執委會副主席李奕彬、蔡艷珊、何楓群，觀塘區議員楊莉瑤等多出席儀式。

活動由各區工商聯會長楊凱山、觀塘海濱活動空間主席林天意、全港各區工商聯執委會主席肖凱教授等主持18支亮燈柱按手掌啟動儀式，象徵港九新界各區商貿百業齊心，共同點亮璀燦中秋。

觀塘海濱活動空間主席林天意致辭

東九龍海濱美食廣場開幕 打造一站式餐飲與休閒新地標 觀塘海濱活動空間主席林天意在致辭時表示，AquaBeat 自2025年5月啟用至今，場地已舉辦近200場活動，吸引逾10萬人次參與。而 02 場區的「AquaEat 觀塘海濱美食廣場」亦剛於日前（9月24日)正式開幕，不單有西餐廳、沉浸式酒吧及24小時無人拉麵店，亦有多部特色美食車，希足各位市民的不同口味要求。而今次的中秋市集嘉年華凝聚各行各業商戶，於中秋佳節讓大家一邊感受觀塘濱的夜景月色，一邊品嘗豐富美食。他並期望來年於觀塘海濱舉辦大型國際海上盛事，AquaEat將引進更多實惠餐飲，為東九龍注入源源不絕的活力。

全港各區工商聯會長楊凱山

全港各區工商聯會長楊凱山則指，為配合市民生活習慣的轉型，大會特別對「全港購物節」進行多元化升級，以更貼近市民生活的全新模式重啟。是次趁著中秋團圓歡樂的節日氛圍，希望策劃本次嘉年華，藉節日歡樂氣氛融合購物、美食與休閒娛樂於一體，亦讓本土商家拓展新客源，實現商戶得益與市民受惠的雙贏局面。

商務及經濟發展局副局長陳百里

商務及經濟發展局副局長陳百里致辭時指，本港零售消費市場面對挑戰，業界要把握機會推動跨界合作，集合不同行業客源與資源，藉助知識產權開拓市場；並要擁抱電商轉型，善用直播帶貨等新模式，用好香港好物節、貿發局電商快線等計劃，拓展內地及東盟市場。並要正視人口老化趨勢，產品及服務要貼合長者需求，善用灣區標準拓展大灣區商機。他並勉勵工商界要識變、應變、求變，商經局會作為業界堅實後盾，推出政策應對不同挑戰，與工商界攜手推動香港經濟向前發展。

全港各區工商聯執委會主席肖凱

全港各區工商聯執委會主席肖凱則於致謝辭時表示，大型戶外嘉年華順利舉行，離不開商務及經濟發展局、中聯辦、起動九龍東辦事處的指導，以及立法會議員與相關部門的協調配合。全港各區工商聯團隊與觀塘海濱活動空間團隊緊密協作，將中秋月夜與維港濱海風光融進活動當中。展望未來，全港聯將繼續搭建更多貼近民生的消費平台，助力香港零售業持續穩步發展。 現場除特別設置了高近3米的巨型月亮與月兔打卡裝置「花好月圓」外，並有豐富體驗節目，如傳統文化體驗與 DIY 工作坊，以及經典猜燈謎遊戲，答中可獲美食廣場折扣券及精美小禮物。於市集消費滿港幣50元並可免費參加「傳統中秋香包 DIY 工作坊」，親手製作專屬香包帶回家。於親子歡樂專區更有大型彈床城堡及多款經典嘉年華攤位遊戲，讓小朋友盡情放電。此外，市民免費入場後，即場追蹤 AquaBeat Instagram 或 Facebook（@aquabeathk），並於限時動態標註主辦單位，可獲贈「觀濱中秋限定透光明信片」乙份（數量有限，送完即止）。