曹永廉驚爆心血管曾出事 為生活博到盡 及時發現危機內幕爆光

現年61歲的曹永廉（阿廉）近年依然活躍於演藝圈，除了早前與好友在内地舉辦多個演唱會展現充沛活力外，拍劇工作更是接踵而來。 阿廉接受專訪時提到，早年於拍攝期間，他突然感到「個心翳住翳住好唔舒服」，但為了不影響當天拍攝進度，他拍攝後去醫院做了身體檢查，經檢查後才驚覺有一條心血管有事，醫生建議他做手術。然而，阿廉沒有立即停工，他不想因做手術而影響劇組，直至拍攝完整套劇才做手術。

阿廉亦提到因自己是家庭經濟支柱，即使偶爾感到「心翳」或胸口不適都習慣「頂硬上」。然而，這種忽視身體求救警號的心態，隨時會引發致命的心腦血管危機，後果不堪設想。 曹永廉手術後醒覺！更注重日常調理 走過生死邊緣，阿廉坦言手術後徹底改變了自己的人生觀。這次大病令他徹底醒覺，明白無論年輕時多強壯，人終會老去，身體機能難免會逐漸衰退，失去健康，擁有一切也是徒然。

家人當時非常擔心，所以都希望他於手術後可以保健補身。如今他決心將健康放在首位，好好照顧自己。阿廉亦以過來人身份呼籲大眾，及早為身體進行日常保養，或為家中長輩準備合適的保健品以防萬一，才是免卻後顧之憂的最佳做法。

阿廉分享他的日常調理攻略 —「樂道安宮牛黃丸」 提到通心腦及預防腦意外，不少人第一時間會聯想起安宮牛黃丸，但坊間大多含有烈性藥材，只適合用於緊急。而阿廉常用的「樂道安宮牛黃丸」則經過註冊中醫院長及急診科醫生精心改良，配方剔除了傳統古方中的兩大烈性成分——雄黃（即砒霜）及朱砂（即水銀），大大降低了傷肝腎的風險，因此非常適合普羅大眾作日常調理（每10日1粒**）或緊急時用（每日服食2至3次，每次1粒**）。