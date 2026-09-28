景福珠寶推出SHINE「十二生肖．真我綻放」足金頸鍊系列

景福珠寶全新匠心呈獻SHINE「十二生肖．真我綻放」999.9 足金頸鍊系列——不只是一件時尚配飾，更是一場與自我天賦的深情對話。系列以匠心設計重新詮釋十二種生肖的鮮明個性，糅合傳統文化與當代美學，將每種生肖動物的專屬特質化為精緻配飾，鼓勵佩戴者時刻保持正向能量，釋放專屬光芒，綻放真我。

這份光芒，不止於寓意，更見於工藝。系列採用精密CNC工藝，於足金表面精準塑造「碎碎金」與「滿天星」等如鑽石般閃耀璀璨的飾面，同時亦可勾勒細緻幾何圖案與極具立體感的切割刻面，如橫間、格仔紋、斜間及布織紋等，營造多變豐富的視覺效果。相比傳統手法，CNC精雕技術大幅提升了金飾的立體層次、紋理細膩度與細節對稱性，結合光面打磨與砂面質感，營造絲綢般柔潤的光澤，讓頸鍊在光影流轉間更見靈動，呈現極致的閃耀感。