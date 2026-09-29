香港工商界杭州考察交流圓滿舉行 深化兩地產業合作 共探低空經濟新機遇

由香港大埔粉嶺工商聯會與全港各區工商聯女企業家聯合主辦的「杭州、鹽官觀潮五天考察交流團」於9月20日至24日圓滿舉行。考察團一行30餘人深入杭州及嘉興海寧等地，實地考察當地高端科技產業、歷史文化名勝，並就低空經濟、環保科技等前沿領域與內地企業展開深入交流，成果豐碩。

聚焦低空經濟 探討執照中港互通

本次考察的最大亮點是9月23日上午對上城低空產業發展（杭州）有限公司的實地拜訪。考察團實地了解了中國民用航空局（CAAC）無人駕駛航空器執照培訓體系，並圍繞「執照中港互通」等議題與企業負責人進行了深入探討。隨後舉行的專題講座上，業內專家詳細介紹了香港市場合作規劃，為兩地在低空經濟領域的協同發展描繪了清晰路徑。