香港工商界杭州考察交流圓滿舉行 深化兩地產業合作 共探低空經濟新機遇

由香港大埔粉嶺工商聯會與全港各區工商聯女企業家聯合主辦的「杭州、鹽官觀潮五天考察交流團」於9月20日至24日圓滿舉行。考察團一行30餘人深入杭州及嘉興海寧等地，實地考察當地高端科技產業、歷史文化名勝，並就低空經濟、環保科技等前沿領域與內地企業展開深入交流，成果豐碩。
聚焦低空經濟 探討執照中港互通
本次考察的最大亮點是9月23日上午對上城低空產業發展（杭州）有限公司的實地拜訪。考察團實地了解了中國民用航空局（CAAC）無人駕駛航空器執照培訓體系，並圍繞「執照中港互通」等議題與企業負責人進行了深入探討。隨後舉行的專題講座上，業內專家詳細介紹了香港市場合作規劃，為兩地在低空經濟領域的協同發展描繪了清晰路徑。
講座還介紹了現代工業中兩種先進的環保表面處理技術——激光清潔與乾冰清潔系統。團員們對該技術在環保、效率及精密度上的優勢表現出濃厚興趣，認為其在香港工業升級及跨境合作中蘊藏巨大商機。
五天行程文武並重 感受杭州魅力
五天行程內容豐富，考察之餘亦安排了多元文化體驗：
- 西湖遊船：團員泛舟西湖，飽覽「三面雲山一面城」的秀麗景色；
- 鹽官觀潮：專程前往世界聞名的錢塘江觀潮勝地公園，實地感受「錢塘江潮」的磅礴氣勢，並遊覽擁有1370多年歷史的鹽官古城，探訪海神庙、王國維故居等國家級文保單位；
- 企業參觀：參觀花木城、伊甸園等地，了解內地產業發展現狀；
- 西溪濕地：漫步國內首個集城市濕地、農耕濕地、文化濕地於一體的國家濕地公園；
- 文化尋踪：參觀清末「紅頂商人」胡雪岩故居，漫步明清河坊古街，品味老杭城市井風情。
考察期間，團員們還品嘗了太湖大閘蟹及正宗杭幫菜，在美食中感受江南飲食文化。
兩地工商界高層雲集 共話合作
香港大埔粉嶺工商聯會會長黃琼靜、主席羅偉平、秘書長張國慧、榮譽會長陳金霖，常務副會長史玲、陳粟，副會長陳旭、李健英、魏淑英、黃寶玲、張微，會董寧彩鶴；全港各區工商聯女企業家會長向均羚、主席武燕玲、榮譽會長馮翠萍；以及荃灣工商聯會長潘鵬雛、油尖旺工商聯會長蔡雪亮、啟德工商聯主席蔡艷珊、土瓜灣工商聯創會主席何楓群、黃大仙工商聯會長黃培珊、發展委員會主席林健忠等工商界領袖，與女企業家代表劉燕、姜嬌蓉、黃麗琴、袁曉丹等一同出席活動。
黃琼靜會長表示，是次考察讓香港工商界深入了解內地低空經濟等前沿產業的最新發展，為兩地企業搭建起溝通橋樑。向均羚會長亦指出，女企業家們在交流中開闊了視野、拓展了人脈，期望未來與杭州企業開展更多務實合作，共同融入國家發展大局。
本次考察交流團在增進兩地情誼的同時，亦為香港與杭州在科技、環保、文旅等領域的深化合作奠定了堅實基礎。主辦方表示，未來將繼續組織類似活動，推動兩地工商界互利共贏、攜手發展。