遊戲化學習探索中秋文化　學生化身玉兔展開月球之旅

為加深學生對中秋節傳統文化、詩詞及天文知識的認識，嗇色園主辦可道中學推出以遊戲化學習為主題的中秋互動活動，讓學生化身玉兔，在月球上展開探索之旅。學生須完成不同地點的知識挑戰，收集徽章及解鎖任務，逐步認識中秋節的習俗與文化。 遊戲以「化身玉兔，登月過中秋」為主題。學生操控穿上可道校服的玉兔太空人，走訪廣寒宮、詩詞碑林、觀星台、探月基地及燈籠市集五個主題區域。每區先設問答，再讓學生挑戰小遊戲，內容涵蓋中秋節的源流與傳說、詠月詩詞、天文與地理、國家航天發展，以及非物質文化遺產。

活動以「遊戲化學習」（Gamification）為核心，把學習內容融入探索任務、徽章收集、關卡解鎖及即時回饋之中。學生在明確的任務目標下逐步完成挑戰，既要操控角色探索，也要思考和回答問題。葉老師希望藉此激發學生的學習興趣，讓科技成為連結傳統文化與跨學科學習的工具。

活動設計融入校舍環境，讓學生在熟悉與陌生的場景之間探索中秋文化。學生除了可在月球上看見自己的學校，亦會遇到穿着校服的玉兔，增加活動的親切感和趣味性 。 活動設計者葉志乘老師表示：「我想學生帶着好奇心去認識中秋，而不只是記住幾個節日知識。如果只是做問答，學生可能答完就停；加入探索、徽章和解鎖任務後，他們便有理由繼續走下去。每到一個地方，都有一道問題或一段文化故事等着他們發現。對我來說，遊戲化學習的重點，是讓學生願意主動接觸知識，並透過作答後的解說，知道自己哪些地方理解了、哪些還需要弄清楚。」

他又表示，活動加入校舍及黃大仙祠等元素，是希望以學生熟悉的事物引起他們的興趣，再帶領他們接觸較陌生的詩詞、天文及文化內容。他說：「學生在月球上看到自己的學校，或者看到玉兔穿着跟自己一樣的校服，那種熟悉感很有趣。我希望這些細節能引起他們的注意，再帶他們走進較陌生的詩詞、天文和文化內容。加入黃大仙祠，也讓遊戲與學校所屬的嗇色園產生連繫，令這趟探月旅程具有可道的特色。」 活動最後一站以廈門博餅作結，讓學生認識香港以外的中秋慶祝方式。葉志乘老師表示：「同樣是過中秋，不同地方有不同的慶祝方式。學生可能比較熟悉香港的賞月和花燈，卻未必接觸過廈門的博餅。我想把視野從身邊的習俗推開一步，讓他們知道，中秋文化並不是只有一種面貌。把博餅安排在最後，也希望學生完成知識挑戰後，能親自體驗另一種節慶玩法。」

參與學生表示，遊戲讓他們對中秋節的習俗有更深入的了解。其中一名學生說：「我以前以為中秋前後幾晚都叫賞月，玩過問答才分清楚，原來八月十四是迎月、十五是賞月、十六是追月。這道題跟平時過節有關，所以比較容易記住。下次跟家人談起中秋，我也可以跟他們分享這幾個名稱。」

另一名學生則認為，遊戲化設計令自己更有動力完成活動。他說：「我會想知道下一區有甚麼，也想集齊五枚徽章，所以答完一區的問題後，會繼續找下一個地方。看到自己的學校出現在月球上，也會想走近看看。不過，如果只想着快點過關，就容易略過解說；我覺得答完之後停一停、看清楚原因，才知道自己是不是真的明白。」 科任老師指出，學生完成遊戲並不代表已完全掌握相關知識，教師仍需透過延伸提問及課堂活動了解學習成效。他表示：「學生願意投入，是一個好的開始，但完成遊戲不等於已經掌握內容。我比較關心的是，他們離開遊戲畫面後，能否用自己的話解釋答案。例如不再提供選項，請他們說明迎月、賞月和追月的分別，或者分享一項新認識的習俗。這些回應，再配合答題紀錄，才能幫助我們了解學生學到了甚麼。」