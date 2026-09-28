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出版：2026-Sep-28 18:50
更新：2026-Sep-28 18:50

PolyU CPCE舉辦「AI Solutions Week 2026」 展現人工智能融入教與學實踐

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PolyU CPCE院長阮博文教授（中）、PolyU SPEED院長陳繼宇博士，MH，太平紳士（右三），與PolyU CPCE資訊科技處團隊及參展人工智能企業代表合照，攜手推動人工智能教育與未來技能發展。

PolyU CPCE院長阮博文教授（中）、PolyU SPEED院長陳繼宇博士，MH，太平紳士（右三），與PolyU CPCE資訊科技處團隊及參展人工智能企業代表合照，攜手推動人工智能教育與未來技能發展。

隨著人工智能技術快速發展，大專院校如何引導學生正確、負責任地應用新科技，成為近年教育界關注的焦點。香港理工大學專業及持續教育學院（PolyU CPCE）於2026年9月15至18日在理大西九龍校園舉辦「PolyU CPCE AI Solutions Week 2026」，展示AI工具在學生日常學習、創意構思及職場裝備方面的實際應用。

設體驗攤位 助學生實踐人工智能學習應用

PolyU CPCE學生於「PolyU CPCE AI Solutions Week 2026」攤位體驗啟用帳戶，親身體驗人工智能如何輔助日常學習與生活構思。

PolyU CPCE學生於「PolyU CPCE AI Solutions Week 2026」攤位體驗啟用帳戶，親身體驗人工智能如何輔助日常學習與生活構思。

本次活動以「Imagine Your Student Life with Gemini Enterprise」為主題，鼓勵學生透過PolyU CPCE帳戶使用Google Gemini Enterprise for Education。活動現場設有體驗攤位，由攤位大使協助學生啟用帳戶並輸入提示詞。學生可親身體驗AI如何協助理解複雜概念、溫習考試、撰寫報告、構思專題意念及優化履歷。

PolyU CPCE於2026年1月與Google Cloud Hong Kong建立教育合作夥伴關係，成為亞太區首間專上院校在高等教育界中最大規模採用Gemini 3 Pro。轄下香港專上學院（PolyU HKCC）及專業進修學院（PolyU SPEED）的學生、教職員與研究人員均可使用Deep Research & Idea Generation Agents、NotebookLM for Enterprise及影片生成工具Veo等工具，提升教與學及研究質素。

此外，活動亦吸引多間科技企業參展，包括ACW、Alibaba Cloud、Dell、Kinetix、Sangfor及OutSystems，向學生展示AI及科技方案在不同學習與工作環境中的應用。

學生挑戰賽展現創新與負責任應用態度

為鼓勵學生深化思考人工智能的價值，活動特設了「Imagine with Gemini Enterprise學生挑戰賽」。參加者須以50至100字分享AI如何提升其學習體驗，評審標準包括實用價值、創意、與學生生活的相關性及表達清晰度。評審最終選出三名得獎者：

l   冠軍： PolyU HKCC工程學副學士學生高基深（獲頒Apple Watch Series 11 GPS）。其作品主張AI應透過提問、不同解說方式或例子輔助學生理解知識，培養自主學習能力，而非代替學生完成學習或直接提供答案。

l   亞軍： PolyU SPEED地產及建設測量學（榮譽）理學士學生霍錦榮。他以乘搭港鐵前往校園修讀夜間課堂的真實情境為背景，說明AI可輔助資料搜集，但分析與寫作過程仍須由學生獨立完成。

l   季軍： PolyU HKCC社會工作高級文憑學生麥俊威（獲頒Apple HomePod Mini）。他分享運用NotebookLM整理課堂筆記、製作溫習材料、模擬服務使用者面談及規劃時間的經驗，並強調在過程中須匿名處理服務使用者資料及保留專業判斷。

PolyU SPEED院長陳繼宇博士，MH，太平紳士（右）表示，「PolyU CPCE AI Solutions Week 2026」旨在鼓勵學生善用人工智能，以提升學習成效並建立未來所需技能。

PolyU SPEED院長陳繼宇博士，MH，太平紳士（右）表示，「PolyU CPCE AI Solutions Week 2026」旨在鼓勵學生善用人工智能，以提升學習成效並建立未來所需技能。

PolyU SPEED院長、PolyU CPCE副院長（資訊及發展）暨資訊科技總監陳繼宇博士，MH，太平紳士於9月18日為得獎學生頒獎。陳繼宇博士表示，人工智能教育的核心在於培養學生以負責任、具批判思維及創意的方式運用科技。他指出得獎作品反映學生並未將AI視為替代思考的工具，而是將其應用於深化理解與支援專業訓練。

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