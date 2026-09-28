PolyU CPCE舉辦「AI Solutions Week 2026」 展現人工智能融入教與學實踐

隨著人工智能技術快速發展，大專院校如何引導學生正確、負責任地應用新科技，成為近年教育界關注的焦點。香港理工大學專業及持續教育學院（PolyU CPCE）於2026年9月15至18日在理大西九龍校園舉辦「PolyU CPCE AI Solutions Week 2026」，展示AI工具在學生日常學習、創意構思及職場裝備方面的實際應用。

PolyU CPCE於2026年1月與Google Cloud Hong Kong建立教育合作夥伴關係，成為亞太區首間專上院校在高等教育界中最大規模採用Gemini 3 Pro。轄下香港專上學院（PolyU HKCC）及專業進修學院（PolyU SPEED）的學生、教職員與研究人員均可使用Deep Research & Idea Generation Agents、NotebookLM for Enterprise及影片生成工具Veo等工具，提升教與學及研究質素。

本次活動以「Imagine Your Student Life with Gemini Enterprise」為主題，鼓勵學生透過PolyU CPCE帳戶使用Google Gemini Enterprise for Education。活動現場設有體驗攤位，由攤位大使協助學生啟用帳戶並輸入提示詞。學生可親身體驗AI如何協助理解複雜概念、溫習考試、撰寫報告、構思專題意念及優化履歷。

此外，活動亦吸引多間科技企業參展，包括ACW、Alibaba Cloud、Dell、Kinetix、Sangfor及OutSystems，向學生展示AI及科技方案在不同學習與工作環境中的應用。

學生挑戰賽展現創新與負責任應用態度

為鼓勵學生深化思考人工智能的價值，活動特設了「Imagine with Gemini Enterprise學生挑戰賽」。參加者須以50至100字分享AI如何提升其學習體驗，評審標準包括實用價值、創意、與學生生活的相關性及表達清晰度。評審最終選出三名得獎者：

l 冠軍： PolyU HKCC工程學副學士學生高基深（獲頒Apple Watch Series 11 GPS）。其作品主張AI應透過提問、不同解說方式或例子輔助學生理解知識，培養自主學習能力，而非代替學生完成學習或直接提供答案。