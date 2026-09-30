突破的界限 香港8c攀登全紀錄《Chasing the Shadow》 Patagonia ⨯ 金像美指 Pater Wong ⨯ 攀岩者 William

美國戶外品牌Patagonia推出全新紀錄短片《Chasing the Shadow》，真實記錄香港現時為止攀岩史上難度最高8c攀登路線「Chasing the Shadow」的誕生過程。本片特別邀請曾獲香港電影金像獎最佳美術指導的黃炳耀（Pater Wong）執導，將 Patagonia白沙道店店長、擁有17年攀岩經驗的William Chan歷時五年的堅持與探索，轉化為具備電影質感與視覺美學的影像紀錄，深刻探討冒險的意義與生活平衡哲學。（《Chasing the Shadow》高清影片連結：youtube.com/watch?v=lJaZ77nkgUE） /五年時光、南丫島石壁、頂尖難度8c的路線。不僅是一條岩線的故事，更是一個關於信念與堅持的命題。攀岩如是，生活亦然。/

William Chan (Patagonia 銅鑼灣店店長 / 攀石者 / 旅人)

「我從來無諗過放棄﹗」 年輕時的William熱愛打排球，接觸攀岩運動後隨即愛上，由室內攀石牆一路走向戶外，融入大自然。「很多人覺得戶外活動枯燥，但我從不覺得，因為我真的很喜歡大自然，身處自然環境中總是感到非常舒適。」由於熱愛自然，William的家中也遍佈綠意，每天細心照料植物，是他在繁忙生活中重要的一環。 攀岩超過17年的William，也曾與死神擦身而過。「曾經有一次去陽朔(位於廣西桂林的攀岩勝地)攀岩，我沒有注意到自己忘了繫安全繩結，幸好在底下的同伴及時發現並提醒我。當時情況非常驚險緊迫，所幸我能夠保持冷靜，慢慢將安全繩綁好。如果遲些發現，後果絕對不堪設想。」

自2021年1月走進南丫島開發路線以來，William曾給自己訂下三年完攀的目標。因此，每逢冬季他都會回到這道岩壁前。雖然每一次嘗試都能感受到微小的進步，但最終未能如期實現目標。 這段停滯不前的過程曾讓他陷入迷惘，甚至一度湧現複雜的情緒，既渴望登頂，又害怕完成後失去目標。儘管如此，William直言：「我從未想過放棄。」經過漫長的沉澱與不懈嘗試，他終於在2026年2月21日成功完攀。這條由他完成首攀（FA, First Ascent）的8c路線，被他正式命名為《Chasing the Shadow》。命名的靈感，源自岩壁旁由攀岩界前輩Rocky開發並首攀的路線《Shadow of the Mountains》。這不僅是一次個人突破，更是向攀岩前輩的深刻致敬。

回首這五年的歷程，William最深刻的體悟，是學會在工作、生活與攀岩之間找到平靜的平衡。「無論最終是否成功完攀，生活依然要繼續。我只希望自己能沉住氣、創造時機，並一步步完成目標。很感謝公司的支持，這五年讓我明白人生不只有攀岩，更要活得自在。希望年輕一代能走向戶外，唯有持之以恆才能迎來突破。花五年時間完成《Chasing the Shadow》，非常值得。 我們應該更加珍惜香港自然景觀的獨特性，而我的下一個目標，是在南丫島繼續開發更高難度的路線。」

Pater Wong (香港著名電影美術指導)

「希望拍出好香港的真實故事，令大家有共鳴。」 曾獲香港電影金像獎及台灣金馬獎最佳美術指導殊榮的黃炳耀（Pater Wong），同時也是Patagonia多間香港概念店的空間設計總監。這次再度與Patagonia合作，他從空間設計跨足視覺影像，親自執導這部紀錄短片。十多分鐘的影片，不僅真實記錄了William完成香港攀岩史上現時為止難度最高8c路線《Chasing the Shadow》的珍貴時刻，更細緻刻畫了他的工作和生活日常，以及香港獨特的城市與自然景緻，呈現出一部兼具藝術美學與人文溫度的非典型紀錄作品。

「首先要感謝香港Patagonia主理人Jeff的邀請，非常榮幸能參與這次拍攝，過程中深受感動。」導演Pater Wong表示：「最動人的一幕，是William的朋友阿妍在現場目睹他即將登頂時便已喜極而泣；當William最終完攀、震撼狂呼的瞬間，阿妍更是激動落淚，能有這樣互相支持的朋友極為難得。William雖非職業運動員，但他對所熱愛的專注卻無比強大，這份純粹的熱誠深深打動了我。」

這份感動，不僅源於William對攀岩的熱情，更來自他對生活的熱情和對大自然的敬畏。「因此在攀登鏡頭之外，我特地加入了他日常生活的碎片：在家手沖咖啡、細心照料植物、乃至在Patagonia門市工作的場景，還原他最真實的面貌。因為這才是最貼近香港人的生活日常：除了熱愛的事物，還有生活，以及工作。」 「William雖然喜歡穿花襯衫，但本質上是個非常樸實的人，更是發自內心地熱愛自然。他家中滿布綠意是真實景況，我只是稍加整理擺設。他甚至為了植物的健康堅持不開冷氣，寧願忍受香港夏天的酷熱。這種為了不破壞環境而展現的自律，真的非常難得。」

在Pater的鏡頭下，也呈現了香港獨一無二的地理與文化特色。「香港最迷人之處，在於某種緊密交織的共生關係：城市與山野僅一步之遙，既是石屎森林，又緊鄰山海；文化上亦然，現代與傳統並存。為了凸顯這種在地特質，我特地捕捉了一些『好香港』的畫面，例如南丫島索罟灣的情懷。希望這個『好香港』的真實故事，能帶給每個人深刻的共鳴。」