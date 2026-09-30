國慶黃金週安記「101優惠」限量發送 指定禮盒臘味即食系列全線$101

內地海關放寬攜帶海味入境規定，加上「十一黃金週」訪港旅客預期增加，紮根香港逾半世紀的海味老字號安記海味，宣佈推出國慶限定門店網店同步「101優惠」，多款精選海味、禮盒及臘味組合以優惠價 $101 限量發售，折扣最高達四四折；另外，會員買滿$1000即可享有滿減優惠，全單減$101；為內地旅客而設的滿減優惠只要追蹤@香港安記海味，亦可享有滿減優惠。

安記海味第三代承傳人、董事總經理潘權輝表示：「香港的優勢是自由港，可以從世界各地進口最優質的產品，加上嚴謹的食安標準，製作出高質素的海味，令香港海味備受海內外客人的推崇。」加上自2021年起內地放寬海味入境規定，容許內地居民及港人入境時攜帶適量自用的海味，惟當時適逢疫情，很多人忽略了這個重要訊息。他認為，透過重新大力宣傳，讓內地遊客知道這個消息，望能刺激香港海味業市場的銷售。故特別為「十一黃金週」推出多項限時優惠。