《香港物流新銳大獎2026》頒獎典禮11月17日舉行 見證年青物流人才

由香港特區政府在《現代物流發展行動綱領》倡議、香港物流發展局支持，並由香港物流業界合作舉辦的物流業年度盛事—《香港物流新銳大獎2026》。頒獎典禮將於今年11月17日在《亞洲物流航運及空運會議2026》期間在香港會議展覽中心舉行！歡迎物流業界朋友以及對物流業有興趣的學生參加頒獎典禮，一同見證得獎者接受獎項，並分享他們在物流業的成功故事！ 由2024年首屆舉辦，《香港物流新銳大獎》旨在表揚和鼓勵在創新、高端、智慧及綠色物流等領域有出色貢獻及展現卓越潛力的年青物流人才，並透過得獎者的成功故事，讓大眾了解現代物流業的發展新方向，並吸引更多年青人投身物流業，推動香港物流業的進一步發展。

三大核心領域 驅動香港現代物流業高質量發展

現代物流業早已擺脫傳統「搬運裝卸」的刻板印象，邁向更智慧、綠色和高端的發展方向。為突顯行業發展新趨勢，《香港物流新銳大獎2026》著重表揚年青物流人才在以下三大重點領域的傑出貢獻，引領香港物流業邁向新里程： ● 智慧及綠色物流：透過應用創新科技及/或綠色物流措施提升物流業的營運效率、可持續發展及競爭力。 ● 市場發展：為香港物流業開拓商機，包括拓展新市場、加強區域及國際合作，推廣香港物流業的優勢，提升業務增長及推動行業發展。

● 行業轉型：推動香港物流業轉型升級，包括引領業界開創行業規範。 匯聚業界領袖 拓展交流合作新機遇 《香港物流新銳大獎》不單是表揚年青物流人才的舞台，亦是業界交流及建立聯繫的平台。往年的頒獎典禮匯聚物流業界不同界別的代表，業界朋友在活動上交流經驗、分享對行業發展的前瞻性洞見，並拓展合作網絡，進一步促進業界之間的聯繫與合作。

連結年青人與業界 啟發物流職涯新可能 人才是推動物流業持續發展的重要力量。除表揚業內年青物流人才外，《香港物流新銳大獎》亦致力構建年輕人與業界交流的橋樑，讓年輕一代更深入認識現代物流業，以吸引更多年輕新血投身行業。 2025年頒獎典禮特別安排得獎者與學生交流，分享職場實戰經驗、科技創新應用及職涯發展。透過互動，學生可以了解現代物流業的最新發展與多元前景，啟發他們規劃未來的發展跑道。 從智慧及綠色物流、市場發展，到行業升級轉型，現代物流業正不斷開拓新的發展機遇。新一代的年青物流人才亦以其創新思維和專業能力，為行業注入新動力。