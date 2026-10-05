賀國慶77周年華誕 慶詠春77周年南傳 77人齊打詠春拳

為慶祝中華人民共和國成立77周年，並盛大紀念詠春拳術南傳77周年，弘揚國家級非物質文化遺產、推廣中華武術國粹文化，由梁錦棠詠春同學會主辦、陸地詠春國術會協辦的【賀國慶77周年華誕 慶詠春77周年南傳】公開大型武術活動，於2026年10月4日在香港政府總部添馬公園大草坪隆重舉行，展示傳統武術文化傳承的成果與愛國愛港的情懷。 詠春拳為享譽國際的中華武術瑰寶，更是國家級非物質文化遺產，在香港扎根傳承七十餘載，深耕社區、普及育人，充分展現傳統國粹的文化魅力與時代價值。今年活動適逢國慶77周年及詠春拳南傳77周年的雙「77」重要節點，意義深遠，因此特別邀請了77人一起打出一系列詠春拳套路表演，包括「小念頭」、「十二式」等 ，演出者年齡介乎6歲至70歲不等。

【賀國慶77周年華誕，慶詠春77周年南傳】啟動儀式榮幸邀請得政制及內地事務局副局長胡健民先生MH,JP，以及香港立法會議員林振昇先生JP擔任主禮嘉賓，親臨主禮並主持啟動儀式。中國香港武術聯會副會長霍啟文先生及灼見名家社長文灼非先生亦到場擔任典禮嘉賓。

是次活動以「77人、國慶77周年、詠春南傳77年」為核心意象，寓意吉祥與傳承綿延不絕。現場氣氛熱烈洋溢，掌聲雷動。活動在全場高唱莊嚴的國歌聲中拉開序幕。隨後由「少林黑虎門益群堂黃祥體育會」及「匡智會松嶺宿舍醒獅隊」帶來精彩絕倫的傳統醒獅表演，緊接著「梁錦棠詠春同學會」及「陸地詠春國術會」的「詠春十二式」、「小念頭 」、「木人樁」和「黐手」演練，還有由「香港華彩歌舞團」呈獻舞蹈表演「人間煙火」等 。77位詠春精英在綠草如茵、面向維港的添馬公園，身手矯健、剛柔並濟，以整齊劃一的詠春拳法與昂揚的鬥志，為祖國與香港獻上一場視覺與文化交融的盛宴。

政制及內地事務局副局長胡健民先生MH,JP致辭時表示，行政長官早前經已公布，對接國家十五五規劃的第一份香港五年規劃，以及宣讀2026年施政報告，五年香港願景和目標，如何一步一步達成香港的目標和發展，發揮所長，貢獻國家所需，如何運用一國兩制的高度國際化獨特優勢，北部都會區如何加快發展，如何在發展和安全之間並駕齊驅，但最後都離不開要顯著改善我們的民生福祉，期待政商民攜手合作，建設好我們的家香港，去達成五年目標和願望，在中華民族偉大復興的過程中，獻出香港的新動力，融入和服務國家發展大局。

香港立法會議員林振昇先生JP致辭時表示，詠春拳是國家級非物質文化遺產代表性項目，同時被列入本港非遺清單，具備悠久歷史。本港正積極推進「中外文化藝術交流中心」建設，詠春拳作為中華傳統武術之一，一招一式之間流露仁本禮用、尚武崇德的氣度。他相信香港能夠在弘揚詠春拳方面發揮積極作用，讓海內外更多民眾認識詠春拳，領略中華傳統武術之美。 灼見名家社長文灼非致辭時表示，葉問宗師在港授徒20多年，桃李滿門，遍布全球。師承葉問宗師首徒梁相師傅的梁錦棠師父除了設館授徒外，10多年來更在香港中小學積極推動普及詠春，義教多間學校學生及老師，功德無量。近年梁師父更回到自己故鄉順德，走進校園親自教導莘莘學子，把葉問及梁相兩位詠春大師的國術精粹北傳神州，促進兩地詠春文化的交流，意義深遠。

梁錦棠詠春同學會的梁錦棠師父在致辭中深情表示，本次活動歷經數月精心籌備，特意選址在香港的政治與行政核心——添馬公園舉行，意義非凡。梁師父指出：「我們希望在這個象徵香港繁榮與活力的地方，透過詠春這座文化橋樑，向世界展現『中港一家親』的血脈情誼，激發同胞愛國愛港的深厚情懷。同時，我們由衷祝願偉大祖國繁榮昌盛、國泰民安，香港欣欣向榮。」