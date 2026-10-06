A-1 Bakery Group 旗下全新「 Bakery+ 」登陸又一城

A-1 Bakery Group旗下全新概念店「Bakery+」正式進駐九龍塘又一城！秉持「More Than A Bakery, From A-1 To Your Daily Table 」的品牌理念，將「都市漫活」與「日系生活」的精緻質感延伸至日常餐桌。Bakery+餐單均由日籍師傅團隊選用高品質日本食材精心研發與搭配，規劃出覆蓋全天候的輕食與外帶選擇，完美融入香港人的日常作息。除了每日提供現場製作、新鮮出爐的烘焙食品外，Bakery+更推出多款概念店限定新品，並備有素食選擇，為追求健康與高品質飲食的顧客帶來全新驚喜，隨時品嚐最純粹的日系滋味。Bakery+ 的店舖設計貫徹日系極簡風格及美學，運用暖木色調、柔和弧形線條與簡約綠化植栽裝飾，營造出明亮、溫馨的空間。

地址：九龍塘達之路80號又一城LG1樓51號舖