at.home登陸將軍澳MCP新都城2期 傢俬限定優惠 最平低至$399

想掃「平靚正」傢俬為屋企大改造？at.home傢俬店期間限定店登陸將軍澳新都城中心2期，一系列真皮梳化、寵物布梳化、岩板餐檯、馬來西亞進口餐檯等多元化傢俬超抵價發售，會場限定優惠低至$399！消費滿指定金額，最高可再減$1,000，體驗「折上折」獨家優惠！ 人氣多功能梳化$４,980 免費升級寵物布 at.home將軍澳新都城中心商場2期期間限定店，為將軍澳區居民帶來多款會場限定傢俬優惠！即日起至10月20日，於2期L1 1049號舖對出位置展出多款限定優惠傢俬，涵蓋寵物布梳化、布藝梳化、真皮梳化、真皮扶手椅、餐枱椅組合、茶几等，切合一家大細需要同享受，指定梳化更可享免費訂色服務，指定梳化更尊享免費升級寵物布服務！值得留意，於展銷期內購物滿指定金額，更額外享最高$1,000折上折扣減優惠，實現多買多平！

限定店人氣推介「GORDON多功能布藝梳化」，3座位款式，具備多功能舒適設計，包括活動靠背、活動扶手，方便大家調節最舒適及個性化的座位空間與承托角度，多款顏色訂製外，兼享「免費升級寵物布」的星級優惠，會場優惠價$4,980！

馬來西亞進口木檯北歐風之選 岩板檯套裝空間大變身 at.home傢俬店之餐檯、餐椅，具備不同長度尺寸、不同物料、不同顏色等，餐檯、餐椅、長椅可以自由配搭，搭配出特色！今次限定店為大家準備不同風格餐檯椅組合套裝優惠！由馬來西亞原廠進口LINDO開合餐檯，長度119厘米，中間開合方式可靈活延長，為家居帶來舒適與靈活度，限定店套裝優惠價$4,980。 輕盈設計BOBBY岩板開合餐檯，長度110厘米，單邊伸縮延伸設計，可輕鬆靠牆擺放。耐高溫、易清潔，為日常生活帶來方便！配搭不同時尚風格餐椅，家居折套裝優惠價$4,580。