煤氣公司 Towngas Lifestyle 名氣家銅鑼灣旗艦店全新開幕

陪伴銅鑼灣及灣仔區顧客多年的銅鑼灣煤氣客戶中心現已全面升級，正式以 Towngas Lifestyle 名氣家銅鑼灣旗艦店亮相。全新旗艦店匯聚煤氣爐具、優質家電、時尚家品及訂製廚櫃傢俬，打造成為一站式家居生活體驗中心，為顧客呈獻更全面的家居生活方案。

全新旗艦店開幕典禮於早前順利舉行，由煤氣公司常務董事黃維義、營運總裁 — 香港業務鄭曉光、營運總裁 — 延伸業務名氣家暨名氣家執行董事及總經理楊軍、營運總裁 — 內地水務及環境業務與集團安全及物業管理總監紀偉毅、名氣家（香港）有限公司董事及總經理王佩兒，以及高級副總裁 — 零售市務及營業陳家華，一同主持開幕儀式。灣仔民政事務專員兼灣仔區議會主席張雁伶女士，以及多位灣仔區議員，包括吳澤森先生、李文龍先生、莫繡安女士、李碧儀女士、劉珮珊女士及穆家駿先生亦蒞臨支持，聯同一眾合作伙伴及嘉賓，共同見證旗艦店揭開全新篇章。