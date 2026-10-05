煤氣公司 Towngas Lifestyle 名氣家銅鑼灣旗艦店全新開幕

陪伴銅鑼灣及灣仔區顧客多年的銅鑼灣煤氣客戶中心現已全面升級，正式以 Towngas Lifestyle 名氣家銅鑼灣旗艦店亮相。全新旗艦店匯聚煤氣爐具、優質家電、時尚家品及訂製廚櫃傢俬，打造成為一站式家居生活體驗中心，為顧客呈獻更全面的家居生活方案。
全新旗艦店開幕典禮於早前順利舉行，由煤氣公司常務董事黃維義、營運總裁 — 香港業務鄭曉光、營運總裁 — 延伸業務名氣家暨名氣家執行董事及總經理楊軍、營運總裁 — 內地水務及環境業務與集團安全及物業管理總監紀偉毅、名氣家（香港）有限公司董事及總經理王佩兒，以及高級副總裁 — 零售市務及營業陳家華，一同主持開幕儀式。灣仔民政事務專員兼灣仔區議會主席張雁伶女士，以及多位灣仔區議員，包括吳澤森先生、李文龍先生、莫繡安女士、李碧儀女士、劉珮珊女士及穆家駿先生亦蒞臨支持，聯同一眾合作伙伴及嘉賓，共同見證旗艦店揭開全新篇章。
融合生活美學 打造理想家居
全新旗艦店以天然環保建材打造舒適空間，透過特色牆紙瓷磚、彩色玻璃與獨特油漆元素，將生活美學融入不同家居場景之中，從設計、色彩以至物料配搭，為顧客帶來源源不絕的設計靈感。店內更展出三款個性與功能兼備的Mia Cucina廚房設計，配合嵌入式爐具及家電，呈現不同廚房美學風格，讓顧客親身感受明火廚房的魅力。
此外，旗艦店亦匯聚旗下品牌Mia Cucina、TGC及SIMPA的多款最新爐具，包括「風火同步」智能煮食爐具組合及煤氣恆溫熱水爐，並展示智能鏡、意大利製瓷磚、訂製傢俬廚櫃等多元化家居產品，全方位照顧不同生活需要，讓顧客一站式規劃理想生活空間。旗艦店更毗鄰集團旗下CulinArt 1862餐廳，進一步延伸品味生活體驗，讓顧客享受從家居設計、產品選購到美食生活的完整品味旅程。
全新 Towngas Lifestyle 名氣家銅鑼灣旗艦店現已正式投入服務，歡迎顧客親臨參觀，探索家居生活的無限可能！
Towngas Lifestyle 名氣家銅鑼灣旗艦店
地址：香港銅鑼灣禮頓道29號華懋禮頓廣場地下1號舖
星期一至星期六: 上午十時至下午八時
星期日及公眾假期(農曆新年假期除外): 上午十一時至下午八時