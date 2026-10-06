中學校際籃球⾸個季前前哨戰 NGU學界籃球邀請賽2026 協恩衛冕 男拔三年冠 膺男⼥學界霸主

由NGU Sports Academy主辦「NGU學界籃球邀請賽2026」決賽已於10⽉4⽇假灣仔修頓場館圓滿成功舉⾏。賽事反應熱烈，吸引不少球迷⼊場⽀持⼀年⼀度盛事。最後⼥⼦組決賽由協恩中學以92-38擊敗英華⼥學校上屆賽事冠軍協恩「冧莊」成功衛冕；⽽男⼦組則由拔萃男書院成功以81-76擊退⾸次進⼊決賽的聖若瑟書院，達成NGU學界籃球邀請賽三年冠的成就。 ⼥⼦組賽事增⾄8隊

NGU邀請賽冀⽐賽令更多年輕籃球員得到經驗及關注 ⽐賽⼀直多⽅⽀持及不錯的迴響，今屆特意以「𝚰𝐒 𝐌𝐘 𝐓𝚰𝐌𝐄 | 𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐎𝐍」為主題，代表⼀眾學界健兒無懼挑戰、把握當下、熱⾎傳承籃球精神的堅定決⼼，以延續當年⼀眾師兄師姐們的籃球夢、對⽐賽的熱誠及承擔起學校的榮譽！NGU創辦⼈表⽰，今年特意希望球隊能多給較年輕的學⽣球員參賽，希望透過⽐賽可以令年輕籃球員能得到更多⽐賽經驗及關注，藉此做到傳承的效果！本屆賽事再擴充規模，增加參賽隊伍⾄男⼥⼦組各8隊，各組進⾏分組單循環賽事後，進⼊四強淘汰賽，並由勝出的兩隊於決賽爭奪冠軍殊榮。

【⼥⼦組決賽】 協恩多點開花狂勝英華 張紫錡獲讚賞榮膺MVP 頭場⼥⼦組決賽由英華鄭芷彤強切籃底左⼿放籃先開紀錄，協恩則由張梓澄罰球取得⾸分。英華開段狀態⼤勇，先有⾺敏桉射⼊三分，李宜霖搶得進攻籃板補中；⾺敏桉隨後突破協恩前場防守完成快攻，加上把握數球罰球，英華⼀度領先11-4。 協恩請求暫停後加強衝搶籃板，隊⾧容靖堯先取兩分，林婧瑜搶得防守籃板後完成快攻。後備⼊替的岑麗琪也在籃底建功，及後梁思⾔右邊突破上籃反超。協恩憑藉這段9-0攻勢，⾸節以13-11反超。

次節協恩鞏固防守，令英華進攻進退失據。協恩由岑麗琪背起進攻⼤旗，得分與組織皆有出⾊表現。上半場最後階段，協恩換⼊隊⾧容靖堯，兩分鐘內連取六分。協恩第⼆節打出30-7攻勢，以43-18擴⼤領先⾄25分。 下半場協恩得勢不饒⼈，張紫錡連續命中兩球三分，蕭可晴亦多次抓下籃板並接應得分。英華苦無對策，單節僅得五分，三節完以23-63落後。 末節雖然分差擴⼤，英華球員仍未放棄，貫徹⽐賽「Never Give Up」的精神。最終協恩四⼈得分上雙，以92-38⼤勝「冧莊」 奪冠。蕭可晴繳出10分12籃板雙雙數據，張紫錡獲教練讚賞則榮膺決賽最有價值球員（MVP）。

⽐賽過後亦留下感動⼀刻，NGU於⼥⼦組頒獎禮炮製驚喜，希望以最純粹、最無私嘅⽅式感謝每位籃兒背後最強後盾—⼀直默默付出及陪伴成⾧的⽗母，特意邀請及安排⼀眾參賽籃球員的⽗母頒發獎牌予⾃⼰⼥兒，令籃兒們紛紛流下感動的眼淚，場⾯溫馨感⼈，更意義⾮凡。

【男⼦組決賽】 男拔陳泓瑋轟21分奪MVP 激戰擊退聖若瑟達三連霸 男⼦組決賽由拔萃男書院迎戰聖若瑟書院。男拔陳澤滿射失後⾃搶籃板補中展開戰幔。聖若瑟趙梓舜傳予許世銘快攻造犯規，兩罰全中打開紀錄。隨後男拔⿈逸朗中距離命中，聖若瑟陳世熙接應趙梓舜傳球完成快攻，許諾再憑三分命中，助聖若瑟反超11-10。男拔隊⾧陳獻駒在⾸節最後三分鐘換⼊，連取六分，帶領男拔⾸節反超領先20-16。 第⼆節，聖若瑟趙梓舜帶球⼊楔，助攻柳鎔真完成拋投。許世銘隨後兩罰全中追近⾄兩分差。半場前四分鐘，男拔⿈逸朗命中底⾓三分，陳泓瑋更在最後階段個⼈獨取⼋分，協助男拔半場拉開⾄雙位數分差，以45-33領先。

下半場，男拔陳澤滿偷波完成快攻。聖若瑟隨後⼒追，許世銘與趙梓舜接連得⼿，尤天予及陳世熙先後射⼊三分扳平⽐數。男拔幸有陳獻駒偷波快攻⽌⾎，但聖若瑟孫楊凡與許諾在第三節完前憑罰球和快攻得⼿，以59-56反超。 末節，男拔憑陳泓瑋中距離跳投重奪領先，陳獻駒在最後⼀分鐘快攻得⼿領先⾄6分。聖若瑟陳世熙最後45秒射⼊三分。隨後雙⽅各有兩球罰球皆⼆中⼀。最後⼗秒，陳獻駒助攻⾼灝揚完成快攻。最終拔萃男書院以81-76擊敗聖若瑟書院，達成NGU賽事三連霸，攻⼊全場最⾼21分的陳泓瑋獲選為 MVP。

「NGU學界籃球邀請賽2026」得獎名單如下: ⼥⼦組⼩組賽個⼈獎項:

得分王 - 王頌筠 (裘錦秋中學（葵涌）)

三分王 - 王頌筠 (裘錦秋中學（葵涌）)

助攻王 - 王頌筠 (裘錦秋中學（葵涌）)

籃板王 - ⿈⼦玲 (基督教信義會⼼誠中學)

⼥⼦組決賽: MVP最有價值球員 - 張紫琦 (協恩中學)

冠軍 - 協恩中學 男⼦組⼩組賽個⼈獎項:

得分王 - 洪于銘 (張振興伉儷書院)

三分王 - 洪于銘 (張振興伉儷書院)

助攻王 - 鄧正琛 (英華書院)

籃板王 - 蘇世成 (英華書院)

男⼦組決賽: MVP最有價值球員 - 陳泓瑋 (拔萃男書院)

冠軍 - 拔萃男書院