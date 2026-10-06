「北都大學城」與「政產學研投」之《全球大學校長及領袖高峰會 2026》 涵蓋高校教育、法律及培育青年人之跨界及跨代三個議題

由香港對外交流友好協會 (協會) 主辦的「北都大學城」與「政產學研投」之《全球大學校長及領袖高峰會 2026》，將於今年10月27日至28日載譽重來，在香港會議展覽中心舉行，而且更是盛事化、多元化。屆時高峰論壇將會是一場跨國、跨界及跨代的創舉，於兩個會場舉行合共有三個會議，除了討論教育議題外，另外一個會場亦會分別探討法律與培育青年人的相關題目，為香港社會帶來更多貼地的新思維。立法會議員、香港對外交流友好協會創會主席兼行政總裁梁美芬教授, GBS, SBS, JP今日公佈高峰會的詳情。

聚焦「北都大學城」與「政產學研投」 第二屆高峰會陣容鼎盛，再次獲得大學教育資助委員會 (教資會) 的全力支持，以及本港10間大學的積極參與，例如主持討論環節等，當中包括八間教資會資助大學以及都會大學和恒生大學 (詳見附件)；在跨國方面，全球超過 50 間來自20 多個國家及地區大學的校長或管理層都已落實來港出席及分享，他們來自北美、歐洲、亞洲及一帶一路國家，當中包括多間著名學府。 教育論壇以「北都大學城」與「政產學研投」為主題，聚焦商討熱門北都大學城的相關議題，一共有10個環節。特區政府新一份施政報告以及首份五年規劃均視北部都會區為本港發展新引擎，而最近特區政府更以城區概念規劃北都大學城，以「一城五元素」作為發展理念，推動「政、產、學、研、投」協同並進，因此今屆的高峰會特就這五方面挖深探討，同時亦會環繞人工智能的社會責任以至管治方面作出探討。

說好「北都大學城及香港法律樞紐」及「香港教育樞紐」故事 促進國際交流 主講嘉賓可謂星光熠熠，除了香港、國內及海外學者外，更邀得多位特區政府政策局官員就本港高等院校以及北都發展的相關議題主講，相信能匯聚別具參考價值的真知灼見，亦可藉此向海外解說北都大學城的概念。另一方面，商界代表亦都應邀出席，包括香港總商會、廠商會及園區代表會聚首一堂，有助加速推動商界參與北都的發展，與特區政府邀請商界投資參與的方向一脈相承。

此外，本地大專院校近年在國際排名不斷上升，最新的排名中香港繼續有五間大學打入世界前80名，而且在近月一份「世界一流學科排名」中，本港在多個學科亦居前列位置。今次論壇雲集全球逾50間大學校長或管理層來港，他們可以親身認識到香港教育的非凡成就及優越制度，並適時為本港大專院校搭建一個交流平台，促進日後的合作。

教育 + 法律 + 培育青年人跨界跨代議題 一如上屆，今次的高峰會亦會邀請海外大學的管理層推薦一位優秀學生代表隨團參與，讓他們親身了解香港的機遇及發展以至國際化的師資，藉此強化香港的「留學品牌」，間接鼓勵他們來港升學，為香港搶人才。 今次論壇的一大特色是1+2，即在教育以外，還有其他分別以法律及培育青年人為討論焦點的兩個會議，並於會展的另一個會場舉行，令今次高峰會相得益彰，更全面涵蓋社會多方面關注的議題。前者以「一國兩制下香港作為國際法律樞紐」為主題，研討範疇由北都以至一帶一路沿線國家的相關法例，亦會就國際調解機構在一帶一路的國際世界角色方面探討，彰顯香港作為國際法律樞紐的獨特地位，並請來香港政策局以及中外學者及業界主講；而青年論壇方面，以「跨世代高端人才對話」為主題，培育年青人成為明日人才，並邀得國內及香港的才俊參與討論，當中有國內的科技獨角獸創辦人來港分享經驗，定會為香港的年青人帶來獨特的啟示。因此，是次高峰會可達致說好「北都大學城」、「香港法律樞紐」及「香港教育樞紐」故事，三項並駕齊驅。