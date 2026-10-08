黃蜂集團進駐雙鳳街 10.12推全網上預約及電子輪候智慧車場

由香港知名教育家 YY Lam（林溢欣）有份投資的本地科技初創企業「黃蜂集團」，成功投得位於黃大仙雙鳳街55號停車場用地，並預計於 2026年10月12日正式投入服務。集團將全面引入旗下自主研發的數碼化停車場管理技術，推行全網上預約及透明化電子輪候機制，提升泊車便利度之餘，改善現場輪候秩序。

借鑑舊式機制局限 智慧分流重整現場秩序

雙鳳街一帶泊車需求長期殷切。鄰近的雙鳳街公眾停車場過往每逢月票發售均吸引大量車主通宵「打蛇餅」排隊，人龍被迫湧出馬路引致人車爭路。雖然當局近年已改良該公眾停車場的申請機制，杜絕了通宵排隊的驚險場面，但傳統抽籤機制中籤與否全憑運氣，後續候補亦缺乏實時透明度。黃蜂集團期望透過本次雙鳳街項目，落實全數碼化智慧停車管理，為廣大車主提供更具彈性的全新方案。