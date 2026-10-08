黃蜂集團進駐雙鳳街 10.12推全網上預約及電子輪候智慧車場

由香港知名教育家 YY Lam（林溢欣）有份投資的本地科技初創企業「黃蜂集團」，成功投得位於黃大仙雙鳳街55號停車場用地，並預計於 2026年10月12日正式投入服務。集團將全面引入旗下自主研發的數碼化停車場管理技術，推行全網上預約及透明化電子輪候機制，提升泊車便利度之餘，改善現場輪候秩序。
借鑑舊式機制局限 智慧分流重整現場秩序
雙鳳街一帶泊車需求長期殷切。鄰近的雙鳳街公眾停車場過往每逢月票發售均吸引大量車主通宵「打蛇餅」排隊，人龍被迫湧出馬路引致人車爭路。雖然當局近年已改良該公眾停車場的申請機制，杜絕了通宵排隊的驚險場面，但傳統抽籤機制中籤與否全憑運氣，後續候補亦缺乏實時透明度。黃蜂集團期望透過本次雙鳳街項目，落實全數碼化智慧停車管理，為廣大車主提供更具彈性的全新方案。
推出24小時網上平台 網上預約免除排隊苦況
黃蜂集團從市民的生活細節出發，將科技帶進日常生活，推出 24 小時網上自助平台。車主即日起可隨時透過旗下Parking Bees 官方網站，實時查詢車位剩餘數目、辦理月租申請及續約，免卻親身到場排隊。針對過去社會大眾最擔心的「排隊黨炒賣」或「網絡機械人（Bot）搶位」問題，系統在高峰期會透過雲端技術，自動且透明地安排輪候次序，徹底實現公平、公開的編配。
引進智能車牌識別 實現「無感進出」與快捷電子支付
停車場引進了智能車牌識別系統（ALPR）。不論是時租或月租車輛，入閘時系統皆會自動辨認車牌並放行，車主完全無需開窗「停車拍卡」。系統亦會根據車牌記錄，自動識別車輛的泊車時間與月租身份，大幅縮短閘口等候時間。在繳費方面，平台全面支援主流電子支付。時租車主於出閘時可直接使用八達通付款；月租車主則可預先在網上綁定信用卡（支援 Visa、Mastercard、支付寶、轉數快及 PayMe 等），啟動自動線上繳費服務，令出行體驗更流暢。
黃蜂集團表示：「科技的本質是改善日常生活。我們希望透過『網上預約 + 電子輪候』模式，將數碼科技帶入社區，切實解決車主長期面對的泊車痛點，讓市民真正感受到智慧城市帶來的便利。」雙鳳街停車場場地交接與系統測試預計在2026年10月12日完成並正式投入服務，而月租網上預約已經開放申請。
有關收費及其他詳情，請到官方網站了解：https://booking.parkingbees.com.hk/?parking_id=27