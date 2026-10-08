港人專享！深圳前海豪派500萬人民幣文旅消費券！ Klook搶半價住酒店玩景區 聖誕新年過夜至抵玩

深圳前海早前為吸引港澳居民及境外旅客推出的總額約500萬元人民幣文旅消費券。該消費券在酒店住宿、景區玩樂、演藝演出及旅遊路線四大板塊提供大幅度優惠，助力前海打造國際化文旅消費場景、加速建設世界級旅遊目的地。
經 Klook 平台發放 適用多個長假期
據了解，這次前海文旅消費券由近日起持續對外發放，適用於聖誕、元旦及農曆新年等多個節假日。港澳居民及境外人士只需登入Klook平台註冊，即可領取消費券。旅客入境前海後，可在酒店入住、景區打卡等多元文旅消費場景使用。最低可享半價抵扣優惠，單人累計更可享高額優惠額度。
9月入境消費熱度躍升 過夜旅客佔比增至近7成
初步統計顯示，在9月23日至28日活動期間，累計發放消費券近4萬張，直接服務旅客超過4,000人次，撬動前海全域文旅產品銷量近700萬元人民幣，全域產品銷量較去年同期大幅增長逾2.6倍。
數據反映9月份前海入境消費熱度全面躍升，其中過夜旅客佔比顯著增長，由去年的39%升至68%；同時，谷歌（Google）搜索前海的指數亦同步上升近兩成。
優化支付與退稅配套 完善國際化消費環境
作為深圳入境旅遊的重要承載地，前海持續優化國際化文旅消費環境，主要配套措施包括：
l 政策支持：在《關於促進文化產業高品質發展的若干措施》中明確提出消費券支持政策。
l 支付便利：出台「國際化支付服務十條措施」，全面覆蓋外卡、跨境移動支付及外幣現金等支付場景。
l 退稅雙通道：率先構建「商圈即買即退 + 口岸智能退稅」雙通道格局。
l 全景指引：發布中英雙語《前海國際消費指南》，便利境外旅客掌握全場景消費資訊。
隨着文旅消費券持續落地，將進一步激發入境旅遊活力，推動文旅產業提質升級，為港澳居民及境外旅客帶來更多假期遊玩的新選擇。