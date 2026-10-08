港人專享！深圳前海豪派500萬人民幣文旅消費券！ Klook搶半價住酒店玩景區 聖誕新年過夜至抵玩

深圳前海早前為吸引港澳居民及境外旅客推出的總額約500萬元人民幣文旅消費券。該消費券在酒店住宿、景區玩樂、演藝演出及旅遊路線四大板塊提供大幅度優惠，助力前海打造國際化文旅消費場景、加速建設世界級旅遊目的地。

經 Klook 平台發放 適用多個長假期

據了解，這次前海文旅消費券由近日起持續對外發放，適用於聖誕、元旦及農曆新年等多個節假日。港澳居民及境外人士只需登入Klook平台註冊，即可領取消費券。旅客入境前海後，可在酒店入住、景區打卡等多元文旅消費場景使用。最低可享半價抵扣優惠，單人累計更可享高額優惠額度。