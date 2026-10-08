秋天最療癒的咖啡時光來了！ Breville 期間限定店進駐 K11 Art Mall 全新 the Oracle™ Jet 智能精品咖啡機首度亮相 與人氣咖啡師 Ivy 一起 把家居變成專屬 Cafe

如果你也愛那一口剛剛好的咖啡香，這個秋天千萬別錯過。

Breville 將於 2026 年 10 月 5 日至 31 日，在尖沙咀 K11 Art Mall B2 Atrium Kiosk 2 開設期間限定店，把整片空間變成充滿咖啡香氣的小天地。現場展出多款 Breville 咖啡機及廚房家電，當中最叫人興奮的，是全新登場的 the Oracle™ Jet 智能精品咖啡機。

the OracleTM Jet 配備ThermoJet 加熱系統高速加熱系統,僅需 3 秒即可達到預設溫度, 配合Breville 嶄新冷萃技術,由口感順滑嘅冷萃咖啡,到香氣濃郁嘅冷萃濃縮咖啡,每一杯都展現非凡風味。

再配合 Breville 最新冷萃技術，無論是滑順清爽的冷萃，還是香氣濃得化不開的冷萃濃縮，都能在家輕鬆重現專業級風味。