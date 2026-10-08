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出版：2026-Oct-08 19:05
更新：2026-Oct-08 19:05

秋天最療癒的咖啡時光來了！ Breville 期間限定店進駐 K11 Art Mall 全新 the Oracle™ Jet 智能精品咖啡機首度亮相 與人氣咖啡師 Ivy 一起 把家居變成專屬 Cafe

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如果你也愛那一口剛剛好的咖啡香，這個秋天千萬別錯過。

Breville 將於 2026 年 10 月 5 日至 31 日，在尖沙咀 K11 Art Mall B2 Atrium Kiosk 2 開設期間限定店，把整片空間變成充滿咖啡香氣的小天地。現場展出多款 Breville 咖啡機及廚房家電，當中最叫人興奮的，是全新登場的 the Oracle™ Jet 智能精品咖啡機。

the OracleTM Jet 配備ThermoJet 加熱系統高速加熱系統,僅需 3 秒即可達到預設溫度, 配合Breville 嶄新冷萃技術,由口感順滑嘅冷萃咖啡,到香氣濃郁嘅冷萃濃縮咖啡,每一杯都展現非凡風味。

再配合 Breville 最新冷萃技術，無論是滑順清爽的冷萃，還是香氣濃得化不開的冷萃濃縮，都能在家輕鬆重現專業級風味。

活動期間更特別邀請人氣專業咖啡師 Ivy（@ivylky_nss）親臨現場，主持咖啡體驗工作坊。

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Ivy 親手示範精品咖啡的沖煮技巧，分享那些只有咖啡師才懂的小秘密和參加比賽的點滴。

無論你是剛入門的咖啡新手，還是已經有點心得的啡迷，都能在這裡找到新靈感。

走進限定店，還能參與一連串超有趣的互動體驗：從咖啡豆的冷知識、不同產區風味的品嚐，到親自對照配方打卡牆沖煮一杯屬於自己的精品咖啡。

完成指定活動，更可把 Breville 限定隨行袋及杯墊帶回家（數量有限，送完即止）。

現場亦設有購買指定型號咖啡機的專屬禮遇與精美禮品，讓這趟咖啡之旅不只是看看，更能真正帶回家繼續享受。

這不只是一場產品展示，而是一次讓你重新愛上「在家沖咖啡」的療癒體驗。

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活動日期: 10 月 5 日至 31 日
活動時間: 上午 11 時至晚上 9 時
活動地點: 尖沙咀 K11 Art Mall B2 Atrium Kiosk 2

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