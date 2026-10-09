港島東秋日美食盛會！北角匯美食市集隆重登場

港島東秋日海濱美食盛會登場！北角匯由即日起至 2027年1月3日，推出全新周末美食市集，以臨海地標優勢結合周末市集、餐飲體驗及話題美食，打造港島東最強美食地標。市集將打破傳統單一美食主題格局，四大話題美食主題輪番上陣，首波由主打中西特色糕點的「Grab &糕」美食市集揭開序幕，隨後由「果」然好味美食市集及「黑白配」美食市集接力登場，以及壓軸歡度聖誕跨年的好「芝」味美食市集作結。商場同步推出「美食通行證」及「餓底有禮」消費賞，送出總值高達HK$410的美食券及商場電子贈券，更特設美食造型掛飾、面部彩繪及美食拼豆樂工作坊。勢成周末覓食、聚會及打卡的熱點。

北角匯誠意推出兩大消費推廣活動，由即日起至2027年1月3日期間，「滋味玩樂印花賞」讓你每食一站、每玩一站都可以儲電子印花，惠顧指定餐飲及玩樂商戶儲滿印花就賞你高達HK$530禮券組合！由即日起至11月11日期間，於指定零售商戶以電子貨幣消費滿指定金額，更可參加「秋日消費狂賞」換領高達HK$3,170電子贈券組合，旅客更享額外賞，令秋季尋味玩樂之旅收穫滿滿！ 首波重磅登場：10月「Grab & 糕」美食市集 雲集本地品牌與五星級名廚小店 作為美食市集的開路先鋒，由即日起至10月 19 日（逢周末及公眾假期）登場的「Grab & 糕」美食市集，特別於北角匯一期地下長廊匯聚多間本地人氣美食小店、前五星級酒店餅師創辦的星級甜品品牌及香港經典甜品，以強大美食陣容締造城中必到覓食熱點。

四大美食主題集結 各式限定美食陸續推出 為滿足不同識食專家的味蕾，北角匯由10月起精心策劃四大美食主題，由中西糕點、「果」香滿溢的美食、視覺衝擊的黑白滋味到香濃芝士風味，每個主題均匯聚不同風格的特色美食，讓各位美食「餓底」每次到訪都有全新驚喜，即刻趁周末相約親朋好友，一同展開充滿驚喜的味覺之旅！ The Point會員消費滿HK$1,500或以上，即賞價值高達HK$410美食禮遇，包括：美食通行證一套（價值HK$240周末美食市集美食券）及合共HK$170北角匯餐飲及零售電子贈券組合，讓你一次過品嚐街頭小食及星級甜品，開啟「食勻全城」為食模式！更可參與「餓底有禮」活動，換領可愛美食造型掛飾，以及體驗面部彩繪和「美食拼豆樂」工作坊，邊食、邊玩、邊打卡，為周末尋味之旅增添無限樂趣！