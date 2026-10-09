震盪市正股被套？善用期指對沖護航 免費講座拆解第四季布局

踏入第四季，環球金融市場波譎雲湧。美國10年期國債孳息率高見5.35厘，加上中東地緣局勢牽動油價反覆，華爾街對「通脹復甦」及美聯儲維持高息（Higher for Longer）的疑慮不減，拖累港股於兩萬四關口反覆拉鋸；而今年港股整體表現確實較為反覆，跌多升少。每逢大市出現持續回吐，單靠「單向買升」的正股投資者往往陷入「賣又怕賤賣、不賣又怕深套」的兩難。

其實於震盪市況中，期指並非高風險的投機工具，而是機構投資者與高手的「資產保險」。若大家手頭持有一批長期優質港股，眼見股價每況愈下又不想急於割肉止蝕，只需建立適量期指空單（Short Position），正股因大市下跌導致的虧損就能被期指盈利完美抵銷，實現「資產解套」；加上夜期（T+1時段）能隨時應對隔夜美股波幅，讓大家快人一步鎖定利潤與風險。要靈活進行期指對沖，極低的交易成本至關重要。耀才提供港期及期權低至$5的極致優惠，助大家打造攻守兼備的投資組合。除了買賣期貨對沖外，股票市場上亦有認沽窩輪、熊證或反向ETF，可供投資者為持倉進行對沖。買賣此類產品更可獲豁免印花稅，變相進一步降低交易成本及投資風險。