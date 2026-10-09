震盪市正股被套？善用期指對沖護航 免費講座拆解第四季布局

踏入第四季，環球金融市場波譎雲湧。美國10年期國債孳息率高見5.35厘，加上中東地緣局勢牽動油價反覆，華爾街對「通脹復甦」及美聯儲維持高息（Higher for Longer）的疑慮不減，拖累港股於兩萬四關口反覆拉鋸；而今年港股整體表現確實較為反覆，跌多升少。每逢大市出現持續回吐，單靠「單向買升」的正股投資者往往陷入「賣又怕賤賣、不賣又怕深套」的兩難。
其實於震盪市況中，期指並非高風險的投機工具，而是機構投資者與高手的「資產保險」。若大家手頭持有一批長期優質港股，眼見股價每況愈下又不想急於割肉止蝕，只需建立適量期指空單（Short Position），正股因大市下跌導致的虧損就能被期指盈利完美抵銷，實現「資產解套」；加上夜期（T+1時段）能隨時應對隔夜美股波幅，讓大家快人一步鎖定利潤與風險。要靈活進行期指對沖，極低的交易成本至關重要。耀才提供港期及期權低至$5的極致優惠，助大家打造攻守兼備的投資組合。除了買賣期貨對沖外，股票市場上亦有認沽窩輪、熊證或反向ETF，可供投資者為持倉進行對沖。買賣此類產品更可獲豁免印花稅，變相進一步降低交易成本及投資風險。
若投資者想進一步掌握期指對沖實戰技巧及第四季環球部署，耀才將於明日（10月10日）下午1時至5時，假尖沙咀香港朗廷酒店舉辦「第四季發掘投資新機遇」大型免費座談會。屆時耀才證券執行董事兼聯席行政總裁許繹彬將聯同多間國際權威機構專家同場拆解市況，出席者可獲精美禮品套裝，現場更設合共500股港鐵股票大抽獎。全場費用全免，尚餘少量名額，歡迎大家把握最後機會到耀才官網登記。