退休投資重在長線回報 多元配置有助跨越市場周期

透過定期供款、平均成本法及長線投資策略，強積金成員可更有效跨越短期市場波動，逐步累積退休儲備，從而安心享受精彩第二人生。

根據宏利綜合報告，公司設有完善的投資管理監察委員會（投管會），負責監督旗下基金表現，並定期向受託人董事會匯報。據理解，投管會早前已全面檢討平台下所有基金的長期投資前景，並採取一系列優化措施，包括更換部分基金的投資經理及加強資產配置的戰術性管理，以改善基金未來表現。公司亦正同步展開環球投資經理遴選程序，預計於2027年第一季完成。如個別基金在實施相關措施後仍未達預期表現，投資委員會會加強管理手段，包括委任替代投資經理，以令基金表現恢復滿意水平，保障成員最佳利益。

強績金公司要以計劃成員的長遠退休利益為依歸，透過嚴謹的投資管治架構、持續監察基金表現及適時優化投資策略，致力提升基金的長期回報及退休保障成果。

事實上，強績金公司需持續密切監察基金表現、與投資經理保持深入溝通，以及全面檢視基金長期投資策略的工作正逐步取得成效。引述理柏2026年9月底數據，宏利MPF北美股票基金於過去三個月躋身同類基金表現前四分之一；宏利MPF歐洲股票基金同期表現亦高於同類基金市場中位數，顯示其改善措施能有效把握歐洲市場機遇。

退休成果應以整體投資組合的長期表現衡量，而非單一基金於個別時段的回報。從長線投資角度而言，多元化及跨地域配置有助分散風險，改善整體風險回報特性。