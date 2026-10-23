友邦陳潔瑩：AI時代下 財務策劃專業更顯價值

隨著人工智能（AI）快速發展與普及，許多職場人士不免產生疑慮：「我的工作未來會被 AI 取代嗎？在自動化時代，甚麼才是無法被科技複製的核心價值？」

面對「職場可替代性」這項熱議課題，業界普遍認為，數碼轉型的核心並非以科技取代人力，而是透過自動化行政工序，將從業者從繁瑣後勤中釋放，進一步放大其在人際溝通、同理心與信任建立上的不可替代性。

友邦香港及澳門首席營業官陳潔瑩(Amy)日前出席「香港AI素養與治理研討會」時分享指出，保險與理財策劃業正是極具代表性的例子。科技的演化不僅未減弱人際互動的重要性，反而讓專業財務策劃顧問能更專注於高價值的服務深耕。