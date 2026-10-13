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出版：2026-Oct-13 07:30
更新：2026-Oct-13 07:30

深培中學—家長學堂 助掌握教育最新趨勢

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AD 2col MK 家長學堂

為協助家長掌握最新教育趨勢，關注子女精神健康與成長需要，深培中學將於1017日起，分別於3個星期六舉辦「家長學堂」。其中於1017(星期六)下午14:30-17:30舉辦的講座「AI 時代親子同行』：識用、識揀、識創作、識自保，請來香港理工大學優秀校友及資訊科技專家，現任大AI聯盟主席、資訊科技教育策略發展督導委員及國際青少年STEAM教育協會董事譚永基先生分享外，並請來精神科專科醫生、香港大學精神科學系名譽臨床副教授兼防止自殺研究中心副總監廖廣申醫生分享主題「手機與子女的精神健康」。

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