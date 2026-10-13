海逸國際酒店集團連續第四年榮膺 TTG旅遊名人堂殊榮

海逸國際酒店集團連續第四年榮獲享譽旅遊業界的TTG旅遊名人堂榮譽。此項殊榮充分肯定集團多年來在酒店業的卓越成就、創新發展及領導地位，同時彰顯業界合作夥伴、賓客及全體團隊成員一直以來的信任與支持。
創立於2002年，TTG旅遊名人堂是亞太區旅遊業界的最高榮譽之一，專門表彰持續展現卓越成就及業界領導力的旅遊機構。只有多年於年度TTG旅遊大獎中屢獲最高殊榮的企業，方有資格入選名人堂，因此該獎項被譽為業界最具代表性的榮耀之一。第35屆TTG旅遊大獎頒獎晚宴於2026年9月24日在泰國曼谷圓滿舉行。
以創新科技推動卓越款待體驗
在2026年，海逸國際酒店集團成功於香港旗下所有酒店全面推出自助入住及退房服務系統。此項措施不僅提升營運效率，更為賓客帶來更流暢、便捷的入住及離店體驗。
展望未來，集團將持續運用創新科技，提升全球旅客搜尋及預訂酒店的便利性。隨著人工智能（AI）在旅遊規劃中的應用日益普及，海逸國際酒店集團正積極優化旗下所有酒店於AI搜尋平台上的曝光度及直接預訂功能，讓旅客能更輕鬆地搜尋、發掘及預訂心儀的酒店住宿。
海逸國際酒店集團董事高寶珍小姐表示:「連續第四年榮獲TTG旅遊名人堂榮譽，無疑是集團於2026年最重要的成就之一。這項殊榮充分反映業界合作夥伴及賓客一直以來對我們的信任與支持，同時亦是各團隊成員努力不懈的成果。我們將繼續透過創新科技及優化營運，提升賓客體驗，並推動卓越服務發展。」