海逸國際酒店集團連續第四年榮膺 TTG旅遊名人堂殊榮

海逸國際酒店集團連續第四年榮獲享譽旅遊業界的TTG旅遊名人堂榮譽。此項殊榮充分肯定集團多年來在酒店業的卓越成就、創新發展及領導地位，同時彰顯業界合作夥伴、賓客及全體團隊成員一直以來的信任與支持。

創立於2002年，TTG旅遊名人堂是亞太區旅遊業界的最高榮譽之一，專門表彰持續展現卓越成就及業界領導力的旅遊機構。只有多年於年度TTG旅遊大獎中屢獲最高殊榮的企業，方有資格入選名人堂，因此該獎項被譽為業界最具代表性的榮耀之一。第35屆TTG旅遊大獎頒獎晚宴於2026年9月24日在泰國曼谷圓滿舉行。