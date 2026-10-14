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市場資訊
出版：2026-Oct-14 10:20
更新：2026-Oct-14 10:20

【日頭照進下一站】創作未來計劃2026：AI影片及海報設計比賽「我們的洪水橋」

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原圖A

洪水橋的「下一程」，不只是交通網絡的延伸，更是青年一代創意與願景的起航。

嗇色園主辦可道中學誠邀小三至小六同學，化身「社區紀錄者」與「未來規劃師」，參與「創作未來計劃2026：AI影片及海報設計比賽『我們的洪水橋』」：

觀察 - 身邊的洪水橋
想像 - 未來的洪水橋
創作 - 屬於我們的洪水橋

比賽主題
利用人工智能（AI），回應洪水橋的故事、日常與未來想像。

比賽組別（小學組）
AI 海報類別　｜　AI 影片類別
每隊 1 至 3 人，每組別最多可提交 3 件作品。

先學習，後比賽

報名後，大會會提供 AI 工作坊，由生成式 AI 中文寫作及提示詞、Canva 應用，到洪水橋歷史與發展，一次過學齊。

（如出席工作坊，並獲大會記錄，作品總分可獲額外加分）

重要日子

▪️ 2026年11月7日（六）13:00–14:30　實體工作坊｜可道中學（名額 50 人）

▪️ 2026年12月12日（六）11:00–12:30　網上工作坊｜Zoom（人數不限）

▪️ 2026年12月23日（三）23:59　截止報名

▪️ 2027年1月9日（六）23:59　截止提交作品

▪️ 2027年3月　網上公布結果

獎項設冠、亞、季軍，一、二、三等獎及優異獎；另設最佳提示詞獎、最優秀演繹獎、文化傳承獎、最受歡迎創作獎。

立即報名：https://forms.gle/Qq749ovZfSZXfYLP7

查詢：鍾先生（星期一至五 10:00–17:00 ）

WhatsApp：5291 3066

電郵：[email protected]

主辦：嗇色園主辦可道中學 創新及數字教育發展組、HDC STEAM Studio、HDCTV、中國語文科

支持及協辦單位，請參閱Google Form中名單。

憑巧思作筆，描橋畔晨昏；藉光影成篇，尋陌上歲月。

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