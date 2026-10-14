【日頭照進下一站】創作未來計劃2026：AI影片及海報設計比賽「我們的洪水橋」

洪水橋的「下一程」，不只是交通網絡的延伸，更是青年一代創意與願景的起航。

嗇色園主辦可道中學誠邀小三至小六同學，化身「社區紀錄者」與「未來規劃師」，參與「創作未來計劃2026：AI影片及海報設計比賽『我們的洪水橋』」：

觀察 - 身邊的洪水橋

想像 - 未來的洪水橋

創作 - 屬於我們的洪水橋

比賽主題

利用人工智能（AI），回應洪水橋的故事、日常與未來想像。

比賽組別（小學組）

AI 海報類別 ｜ AI 影片類別

每隊 1 至 3 人，每組別最多可提交 3 件作品。