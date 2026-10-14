愛詩科技香港辦公室正式開幕 落地數碼港共建香港AI樞紐

全球領先的AI影片大模型公司愛詩科技（AIsphere）宣佈其香港辦公室在香港數碼港正式開幕。其香港辦公室不僅是辦公空間，更定位為輻射本地企業、政府機構、高校及創作者的AI樞紐。開幕當日香港辦公室即投入運營，公司日後將招募更多本地員工並持續舉辦面向產業的專場活動，逐步建設匯聚創作者、高校與產業伙伴的「香港AI影片大本營」。 愛詩科技聯合創始人兼總裁謝旭璋及署理投資推廣署署長劉智元、香港數碼港行政總裁鄭松岩博士、香港引進重點企業辦公室副總監楊樹源、香港生產力促進局主管等重要嘉賓出席剪綵儀式，與在港科技企業、金融投資機構、高校及社會各界代表共同見證愛詩科技落地香港。

首度公佈本地合作，啟動「數智香港·愛詩AI百業共創計劃」 香港特區政府近日公布《施政報告》及首份五年規劃（2026—2030年），明確提出以人工智能賦能千行百業、持續推進「人工智能+」行動，並加快算力基礎設施建設、提升市民人工智能素養，為本地AI產業發展提供清晰指引。 在此背景下，作為首批正式在港設立辦公室的AI影片大模型公司，愛詩科技在開幕當日即宣布開啟「數智香港·愛詩AI百業共創計劃」，向香港各界發出合作邀請。謝旭璋在接受媒體採訪時表示：「香港擁有國際化的視野、紮實的科研基礎和活躍的創意產業，是我們全球發展的重要一站。作為港投公司科技生態圈的企業，我們希望成為連接香港各行業的AI樞紐。未來，我們將和香港本地高校共同舉辦AI影片模型相關的學術論壇，更希望與本地企業、青年與創作者一起，把AI影片和實時世界模型的能力真正用到產業和創作中去。」

開幕當日，愛詩科技與在港科技企業、高等院校及青年社會團體簽署多項戰略合作文件，共同推動香港AI應用的落地與發展。在產業合作方面，公司與空間智能企業其域創新達成戰略合作，融合真實世界三維重建與AI影片生成技術，圍繞影視、文旅、地產等行業場景探索聯合解決方案，攜手開拓海外市場；在教育科研方面，公司與香港理工大學開展合作，將AI影片創作引入人文教學，結合中國歷史與文化課程，探索負責任AI與數字敘事的教學實踐，並在此基礎上拓展人才培養、學生實習及聯合研究等合作方向，推動產學研協同發展。

此外，愛詩科技亦非常重視AI影片模型在社會服務方面的實際應用，推動技術真正走向普惠。公司當日宣布與香港福建三明聯會青年委員會攜手，未來將面向在港鄉親及青年開展AI科普講座、創作體驗工作坊及科技企業參訪，並依託其閩港兩地網絡，聯合開展「AI看三明」等兩地青年交流與AI文化共創活動；同時，公司也與本地社團香港青年新創見展開合作，探索AI技術在社團建設、社區服務及青年交流中的應用，如在社區和學校開展AI講座、運用AI影片製作防詐騙等公益內容，以及支持「一帶一路」沿線青年交流活動。「系統化的科普展示和互動體驗可提升大眾對AI的理性認知，為技術應用營造更加包容、穩健的社會環境，夯實人工智能在香港長期發展的社會基礎。」愛詩科技香港首席代表潘援介紹。

PixVerse R2 現場亮相，多模型為香港各行業賦能 今年以來，愛詩科技PixVerse R系列模型持續引領通用實時世界模型行業發展。與傳統AI影片「預先錄製、固定時長、單向輸出」的形態不同，通用實時世界模型可對畫面、聲音等資訊進行實時生成與交互建模，使影片流在用戶輸入文本、語音、圖像或操作指令的過程中同步變化。依託原生多模態建模、自回歸流式生成與瞬時響應引擎，模型兼顧跨模態理解、長時序一致性、角色與場景狀態延續以及低延遲反饋，實現「邊生成、邊交互、邊演化」。

開幕現場，愛詩科技於展廳內向嘉賓與傳媒展示了近期發布的全球首個具備Scaling能力的通用實時世界模型PixVerse R2。該模型不僅能讓虛擬世界「有記憶地活着」，還能「聽懂各種語言+」，並對用戶的每一個動作做出符合因果關係的反應。現場來賓在遊戲、互動影視及數字人等多個場景中，親身體驗了以自然語言指令即時修改角色狀態、環境變化、鏡頭走向與敘事分支等，從「觀看」走向「言出法隨」的實時互動世界，近距離感受AI影片技術的前沿進展。 謝旭璋表示，未來公司將持續探索包括PixVerse R2在內的多個旗艦模型深度融入本地優勢行業，更好地服務於香港數字內容產業與實體經濟。在影視文創領域，香港擁有深厚的影視積澱和成熟的創作人才，PixVerse系列模型的電影級視覺、多鏡頭調度與角色一致性能力，可在前期開發階段幫助創作者將劇本、人物與世界觀轉化為可討論、可驗證的影像，為分鏡、動作、特效與風格探索提供新工具，助力香港電影工業拓展創作邊界、培育青年創作者、推動香港故事走向國際市場；在文旅領域，實時世界模型可為景區、博物館與文旅項目生成可交互的沉浸式導覽與個性化體驗內容，讓香港的城市文化資源以更生動的方式觸達全球遊客；在廣告營銷與電商領域，品牌內容可依據用戶反饋即時生成個性化互動畫面，觀眾亦可在互動影游中從旁觀者變為敘事參與者，切實提升轉化效率與參與感，助力本地企業拓展市場。

「隨着香港辦公室開幕，我們將進一步深化技術與香港本地場景的融合，持續舉辦產業交流與創作者活動，攜手產業鏈伙伴推動生成式人工智能健康發展。」謝旭璋說。此前，愛詩科技在內地已與芒果傳媒等內容方圍繞短劇、動畫、綜藝視覺、互動影游等方向展開探索，並與阿里巴巴、巨人集團、中國儒意、藍色光標、三七互娛等產業伙伴建立合作，相關經驗也將為公司在港拓展合作提供參考。 署理投資推廣署署長劉智元表示：「我們熱烈歡迎愛詩科技在港開設辦公室。香港首份《五年規劃》及二○二六年《施政報告》均明確將人工智能列為重點推動領域，為前沿科技企業赴港發展締造優質環境。愛詩科技的進駐，充分印證香港在海內外AI領域的吸引力。除了引進頂尖的AI影片大模型技術外，我們樂見愛詩科技計劃積極參與本地人才培育及社區AI素養提升，共同構建可持續、健康發展的人工智能生態圈。」