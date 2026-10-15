工程質素不容妥協 專業誠信是立業之本

近日涉及工程質素的事件引起社會關注。建造業議會（議會）重申，絕不容忍任何違法違規、罔顧專業責任的行為，並必定嚴肅跟進。要確保工程質素，每一項工序均須嚴格跟從標準要求，由設計、施工、檢查以至監督等各環節，相關專業人士及工程人員必須層層把關。業界各持份者應各司其職、克盡本份，切實執行既定程序和標準，嚴格遵從質量管理制度，完善施工紀錄，加強工程質量監控。 用好監管及懲處機制 善用科技加強監管 香港建造業大部分承建商、專業人士、技術人員和前線工友一直恪守法規、秉持專業。近日受關注事件不代表整個行業，更不應抹殺廣大從業員多年來對提升工程質素所付出的努力。為推動建造業長遠及穩健發展，議會一直積極透過專業培訓協助業界發展，並在「專門行業承造商」（一般簡稱「分包商」）的層面推行註冊制度，提升相關專門行業承造商的企業管治及專業水平。

就近日涉及赤柱一個私人樓盤及去年安達臣道一個「首置」地工地等項目的情況，議會轄下的註冊專門行業承造商專責委員會已根據機制，調查當中是否涉及註冊制度下的專門行業承造商。就上述安達臣道項目，議會已吊銷涉事專門行業承造商的註冊。而上述赤柱私人項目則仍在調查中，如證實有專門行業承造商違規或專業失當，議會將按既定機制嚴肅跟進及採取相應規管行動，並考慮吊銷涉事專門行業承造商在議會下的註冊資格。被議會吊銷資格的專門行業承造商將不得承包政府工務工程相關工種的建築分判合約，亦有可能影響其參與私人工程的機會。