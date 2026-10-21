Oneday Tailor以數碼化改衣 為舊衣賦予第二生命

衣櫃深處，總有幾件讓人「食之無味，棄之可惜」的衣服。也許是一條剪裁精緻卻不再合身的長褲，又或是一件版型未如理想的網購洋裝。面對這些瑕疵，不少人的最終選擇是直接丟棄。然而，有時只需一次恰到好處的修改，便能讓衣物重獲生機。 香港本地社企 Oneday Tailor 以數碼化模式為傳統改衣服務注入新活力。他們不僅讓改衣變得清晰、便利，更在傳統手藝與社區婦女之間，搭建出一片得以延續與發展的新天地。

一對母女的起點：從觀塘老店到社交媒體 Oneday Tailor 的故事，源於創辦人 Fion 與母親 Moon 的一段經歷。Moon 過去一直在觀塘裕民坊經營大碼女裝店。隨著觀塘市中心重建，店舖被迫遷往其他商場，人流大不如前；隨後爆發的疫情，更讓經營雪上加霜。為了幫母親拓展客源，Fion 試圖開設 Instagram 專頁，在線上推廣改衣服務。 在過程中 Fion 發現，市場對改衣的需求從未消失，只是現代消費者往往苦於找不到可靠的渠道，亦不了解透明的服務流程與價目。一門看似逐漸淡出社區的傳統手藝，就這樣透過社交媒體重新走進大眾視野。

衣服留下的，不只是布料 對 Moon 而言，改衣絕非單純的「收短褲腳」或「改窄腰圍」，背後更承載著溫度與記憶。 曾有一位顧客帶來已故丈夫的衣服，希望能修改成適合自己的尺寸。對旁人來說，那或許只是一件舊衣；但對她而言，衣物上仍留存著丈夫的氣息與兩人共度的歲月。她捨不得拋棄，更不願讓回憶永遠沉封在衣櫃角落，於是尋求 Moon 的協助。 Moon 細心拆解原有的剪裁，再依據顧客的身形重新整理。她修改的不只是尺寸，更是竭力保留衣服原有的風貌與情感細節。當衣服重新變得合身，它便從一件令人感傷的遺物，轉化為陪伴顧客勇敢邁向新生活的力量。

把傳統手藝變成簡單易明的服務 傳統改衣往往依賴面談、手寫單據及師傅的個人經驗。這種模式充滿人情味，卻不一定符合現代消費者追求清晰和便利的習慣。Oneday Tailor因而把改衣流程數碼化，在網上列出修改項目與價目，讓顧客落單前能掌握所需服務及預算。 顧客除了可以親身前往工作室度身，也可在線上落單：準備一件合身衣物作為尺寸參考，再以夾子標示另一件衣物需要修改的位置，然後把兩件衣物一併送往工作室。這個做法讓部分簡單修改毋須受地點限制，也把原本難以標準化的溝通過程變得更具體。師傅們從以往的手寫單據，轉為使用電子下單系統進行數位落單與訂單追蹤。雖然初期需要時間適應，但系統化的管理讓服務流程變得更加清晰流暢。

隨著訂單量穩定成長，Fion 開始招募更多改衣師傅。她留意到，許多應徵者都是希望尋求靈活工作機會的基層婦女。她們不少人曾任職於製衣廠，或擁有純熟的縫紉技術，卻缺乏發揮所長的平台。 Oneday Tailor 順理成章地發展為一個連結市場需求與專業手藝的賦能平台。自 2024 年 4 月起，Oneday Tailor 累計修改的衣物已突破 30,000 件，師傅團隊亦擴展至 8 人。每一件重新合身的衣服，不僅減少了一次不必要的浪費，更為傳統紡織專業帶來了一次被看見與傳承的機會。 最可持續的衣服，是願意繼續穿的衣服

根據 Oneday Tailor 發起的客戶問卷調查，接近 30% 的受訪顧客表示，若非在網上找到這項便捷的改衣服務，他們很可能會選擇直接棄置衣物或另購新品。 這項數據顯示，消費者並非不願實踐綠色生活，而是缺乏一個簡單易用、流程透明的選擇。展望未來，Oneday Tailor 計劃拓展以社區為核心的經營模式，在不同地區設立交收點，拉近顧客與師傅之間的距離，同時讓師傅能更靈活地安排工作時間。 昔日，人們習慣在巷弄鄰里間尋找裁縫；今天，科技將散落於社區的手藝重新串聯。形式雖變，當中的信任與人情味卻歷久彌新。下次遇到不合身的衣服時，不妨先別急著丟棄——一次恰到好處的修改，或許就是它重新成為心愛衣物的開始。