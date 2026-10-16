10AFEST香港揭幕 探究亞洲藝術科技與文化創新

由香港城市⼤學（城⼤）般哥展覽館（展覽館）主辦的10AFEST 2026，早前在香港舉⾏。論壇以「亞洲藝術科技與文化創新」（Asian Art-Tech & Cultural Innovations）為主軸，匯聚博物館及文化界領袖、藝術家、學者，和創新者，從跨學科視野探討藝術科技如何介入亞洲文化的當下與未來。 為期三⽇的論壇將匯聚來⾃13個國家及地區、23個城市約120名參與者。節⽬包括四場「東⻄⽅主旨對話 」及六⼤交流研討主題，並於城⼤校園及本地合作場地舉⾏表演、展覽及交流活動。 連結知識、藝術與科技

在亞洲，藝術與科技的界線正迅速消融。⼈⼯智能、延展實境、數據科學及數碼媒體，正重塑文化的創作、體驗、連繫及保存⽅式，亦為博物館、⼤學與創意產業開啟新的想像與實踐空間。 香港城市⼤學校董會司庫錢應安先⽣表⽰：「國際合作是我們應對全球挑戰使命的核⼼。⾸屆10AFEST匯聚來⾃13個國家及地區、23個城市的參與者，我們深感榮幸。我深信，透過跨文化對話和互動交流活動，參與者將建立⻑久友誼，為未來合作奠下基礎。隨着城⼤持續推動創新、邁向未來，10AFEST正好展現藝術與科技如何結合，啟發新意念，並為社會帶來正⾯影響。」

承接這⼀願景，10AFEST連繫資深文化領袖與新⼀代實踐者，讓不同世代在此分享觀點、呈現新興實踐，並開展跨地域、跨領域的交流與合作，為亞洲藝術科技及文化創新注入持續動能。 四場東⻄⽅主旨對話 探索明⽇文化機構 四場對話匯聚來⾃不同地域背景的傑出文化領袖，探討文化機構如何應對科技變⾰及不斷轉變的公眾期望。四場核⼼主旨對話將聚焦以下議題： ⾸場對話「明⽇的文化語境：（去）全球與（新）連接」探討文化機構如何應對多變的地緣格局與全球網絡。來⾃⾸爾的朴景教授與巴塞爾藝術與設計學院的Matthias Böttger教授主講。兩位講者將探討多變的全球關係如何重塑文化交流，以及文化機構如何建立新的連繫與協作模式。

第⼆場對話「明⽇的文化機構：傳承、多元與跨界」將由清華⼤學資深教授及學術委員會副主任魯曉波教授與米蘭Pinacoteca Ambrosiana館⻑Alberto Rocca蒙席參與，探討藝術文化機構如何傳承歷史的同時，回應多元、跨界實踐及公眾參與的需要。 第三場對話「明⽇的文化教育：⼤學展館與體驗式學習」將由中央美術學院教授兼美術館館⻑靳軍教授，以及劍橋⼤學菲茨威廉博物館館⻑Luke Syson博⼠主講。對話將探討⼤學博物館在連繫研究、教學及公眾學習⽅⾯不斷演進的⾓⾊，以及體驗式⽅法如何深化公眾對藝術與文化的參與。

第四場對話「明⽇的文化遺產：數碼化收藏與博物館學」將由香港文化節創辦⼈趙式慶先⽣與德累斯頓國家藝術收藏館Cora Würmell女⼠參與。他們將探討數碼科技如何⽀援有形及無形文化遺產的記錄、詮釋及傳承，同時為研究及公眾接觸開拓新可能。 慶祝跨學科交流⼗周年 般哥展覽館⾃2016年成立以來，⼀直是城⼤推動跨學科協作、轉化研究、文化創新及公眾參與的平台，以展覽、研究與交流，持續拓闊⼤學展館在知識⽣產與文化對話中的⾓⾊。 展覽館創始贊助⼈及諮詢委員會榮譽主席 Indra Banga 女⼠總結道：「⼗年來，Harry 與我和城⼤分享⼀個願景：⽀持⼀個匯聚藝術、文化、科技、教育與研究的先驅平台。今⽇，展覽館已發展成充滿活⼒的學習及探索中⼼，連繫來⾃香港及世界各地的⼈才與意念。我們很⾼興繼續⽀持⼤學及展覽館。」

葉長安：科技賦能與跨界交流平台 城大般哥展覽館總監葉長安教授指出，展覽館已轉化為連結學術研究、藝術創作與公眾的跨界平台。透過藝術家、設計師與大學科研團隊的合作，將艱深的學術課題轉化為直觀展覽與互動活動，不僅降低大眾理解門檻，更藉由展示科研原型吸引業界參觀與潛在投資，有效推動大學知識轉移與科研成果商業化。 展覽館同時致力於運用科技服務社群，例如為視障人士開發專用導航系統，讓媒體藝術走入日常生活。葉教授強調，此次論壇旨在促進「科技與藝術」的跨學科發展，打造中國內地與國際間的跨文化交流橋樑；而香港社會對創新科技的高接受度與強勁的市場投資信心，更為產学研的跨界協作提供了理想的發展平台。