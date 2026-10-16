香港現代水墨畫會主辦的《墨×驗2026》會員展，將於10月20至25日在香港大會堂低座1樓展覽廳舉行，今年適逢畫會創立49周年，匯聚40餘位會員力作，並特邀名譽會員徐子雄、蛙王、蔡海鷹，以及顧問王純杰、劉小康呈獻代表作。展覽以「墨×驗」為核心，從平面水墨延伸至跨媒介裝置、AI生成藝術、數碼及新媒體藝術，展現香港現代水墨的當代轉化與時代思考。本屆展品形態多元，涵蓋抽象構築、具象寫意、實驗技法、工筆細描，以及跨媒介裝置、AI生成、數碼與新媒體藝術。這些創作既展現水墨語言的當代轉化，也映照藝術家對時代脈動的深刻思考。
墨 x 驗 2026__教育活動報名
《墨×驗2026》 香港現代水墨畫會49周年開拓新境
香港現代水墨畫會主辦的《墨×驗2026》會員展，將於10月20至25日在香港大會堂低座1樓展覽廳舉行，今年適逢畫會創立49周年，匯聚40餘位會員力作，並特邀名譽會員徐子雄、蛙王、蔡海鷹，以及顧問王純杰、劉小康呈獻代表作。展覽以「墨×驗」為核心，從平面水墨延伸至跨媒介裝置、AI生成藝術、數碼及新媒體藝術，展現香港現代水墨的當代轉化與時代思考。本屆展品形態多元，涵蓋抽象構築、具象寫意、實驗技法、工筆細描，以及跨媒介裝置、AI生成、數碼與新媒體藝術。這些創作既展現水墨語言的當代轉化，也映照藝術家對時代脈動的深刻思考。