耀才證券「2026第四季發掘投資新機遇座談會」圓滿謝幕 星級講者合辦投資講座 為投資者指點迷津

大會由耀才證券執行董事兼聯席行政總裁許繹彬先生揭開序幕。許繹彬以《衍生產品並不可怕》為題，他指出在大市方向不明朗或持續回吐之際，衍生產品是投資者另類投資出路；衍生產品可雙向交易，讓投資者在任何市況下均有獲利機會，亦可實現資產對沖；且不設印花稅，適合頻繁交易或進行靈活對沖的投資者，節省成本。其他講者包括香港交易所高級副總裁黃集恩先生、芝商所零售業務發展與銷售楊璽雅小姐及獨立外匯商品分析師盧楚仁先生、摩根大通董事總經理張智卓、南方東英資管銷售董事李溢琳、恒生投資ETF銷售主管凌子敬、法興證券上市產品銷售部董事蔡秀虹小姐，以及獨立股評人溫傑先生。