耀才證券「2026第四季發掘投資新機遇座談會」圓滿謝幕 星級講者合辦投資講座 為投資者指點迷津

環球金融市場在上半年波譎雲湧，美息走向、地緣政治及油價震盪持續加劇大市波動，投資者急切希望能在今年最後一季的投資路上發掘新機遇。香港上市券商龍頭耀才證券（1428.HK）為協助客戶作超前部署，日前假尖沙咀香港朗廷酒店聯同香港交易所（HKEX）及芝商所（CME）兩大頂尖交易所全力支持，更邀請到南方東英、恒生投資、摩根大通及法興證券等多間國際投行代表，舉辦「2026第四季發掘投資新機遇座談會」，及香港重量級獨立分析師為廣大投資者全方位拆解第四季環球資產配置與衍生產品對沖策略。現場座無虛席，氣氛極為熱烈。於座談會上更有5名幸運兒各獲得100股「港鐵公司」（0066.HK）股票。
大會由耀才證券執行董事兼聯席行政總裁許繹彬先生揭開序幕。許繹彬以《衍生產品並不可怕》為題，他指出在大市方向不明朗或持續回吐之際，衍生產品是投資者另類投資出路；衍生產品可雙向交易，讓投資者在任何市況下均有獲利機會，亦可實現資產對沖；且不設印花稅，適合頻繁交易或進行靈活對沖的投資者，節省成本。其他講者包括香港交易所高級副總裁黃集恩先生、芝商所零售業務發展與銷售楊璽雅小姐及獨立外匯商品分析師盧楚仁先生、摩根大通董事總經理張智卓、南方東英資管銷售董事李溢琳、恒生投資ETF銷售主管凌子敬、法興證券上市產品銷售部董事蔡秀虹小姐，以及獨立股評人溫傑先生。